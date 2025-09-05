Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Այսօր մենք ունենք 26 երկիր, որոնք պաշտոնապես պարտավորվել են, իսկ որոշները դեռևս դիրքորոշում չեն արտահայտել՝ զորքեր տեղակայել ՈՒկրաինայում որպես «աջակցության ուժ» կամ ներկա լինել ցամաքում, ծովում կամ օդում: Այդ ուժը չի ձգտում որևէ պատերազմ սկսել Ռուսաստանի հետ»,- հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ։               
 
05.09.2025 | 16:08

Բոլորը խոսում են Չինաստանի ռազմական շքերթի, ցուցադրված զենքերի, զինտեխնիկայի, կարգ ու կանոնի մասին, բայց մի շատ կարևոր բան բաց է թողնված։

Այդ շքերթի ժամանակ ևս երևաց, թե ինչպիսին պետք է լինի զինվորականը ցանկացած տարիքում։ Ցավոք, մեզ մոտ դեռևս հավուր պատշաճի ուշադրություն չեն դարձնում ֆիզիկական պատրաստվածությանը , միայն վերջին շրջանում, այն էլ ատեստացիայի համար են մի քիչ ֆիզկական ծանրաբեռնվածության անցնել։ Չինաստանի ռազմական շքերթի մասնակից ձևի համար գոնե մեկ գեր զինվորական չկար։ Սա հստակ ցուցիչ է՝ թե՛ առողջ ապրելակերպի, թե՛ մշտապես ֆիզիկական պատրաստվածության, թե՛ մշակված սննդակարգի հենց զինվորականների համար:

Կարեն Հովհաննիսյան

Դիտվել է՝ 104

