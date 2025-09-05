Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Այսօր մենք ունենք 26 երկիր, որոնք պաշտոնապես պարտավորվել են, իսկ որոշները դեռևս դիրքորոշում չեն արտահայտել՝ զորքեր տեղակայել ՈՒկրաինայում որպես «աջակցության ուժ» կամ ներկա լինել ցամաքում, ծովում կամ օդում: Այդ ուժը չի ձգտում որևէ պատերազմ սկսել Ռուսաստանի հետ»,- հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ։               
 
Հայ գերիների հարցի վերջնական ու ամբողջական լուծման կարելի էր հասնել հենց Վաշինգտոնում

05.09.2025 | 17:10

Հայ գերիների թեման հրատապ լուծում է պահանջում, նրանց կյանքի նկատմամբ սպառնալիքներն ու ռիսկերը էականորեն աճել են Կարմիր խաչի գրասենյակի փակումից հետո։ Այդ մարդիկ տոտալ մեկուսացման մեջ են հայտնվել։

Լիբանանահայ Վիգէն Էօլճեքճեանը (Վիգեն Էուլջեքչյան) տառապում է ուժեղ ցավերից, սակայն նրան բժշկի չեն տանում։ Նա նաև փորձել է ինքնասպան լինել։ Այս մասին ՍիվիլՆեթին սեպտեմբերի 5-ին հայտնեց նրա կինը՝ Լինդա Էօլճեքճեանը (Լինդա Էուլջեքչյան)։ Այս իրավիճակում, ՍիվիլՆեթի հարցմանն ի պատասխան, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունից հայտնել էին, որ հայ ռազմագերիների խնդիրը շարունակում է մնալ իրենց ուշադրության կենտրոնում և քննարկվում է ինչպես Բաքվի, այնպես էլ միջազգային գործընկերների հետ։ ԱԳՆ-ն նաև նշել էր. ««Խաղաղության համաձայնագրի» նախաստորագրումը և հետագայում ստորագրումը նպաստավոր միջավայր կստեղծի հումանիտար խնդիրների առավել արդյունավետ հասցեագրման համար»։

Հայ գերիների հարցի վերջնական ու ամբողջական լուծմանը կարելի էր հասնել Վաշինգտոնում։ Հարցի լուծման բանալին հենց այնտեղ էր, բայց «խաղաղության» կեղծ մարտիկները այդ հարցը թողեցին չլուծված՝ միայն մեծացնելով ռիսկերը թե՛ գերության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցների, թե՛ ՀՀ-ի համար:

Տաթևիկ Հայրապետյան

