«Այսօր մենք ունենք 26 երկիր, որոնք պաշտոնապես պարտավորվել են, իսկ որոշները դեռևս դիրքորոշում չեն արտահայտել՝ զորքեր տեղակայել ՈՒկրաինայում որպես «աջակցության ուժ» կամ ներկա լինել ցամաքում, ծովում կամ օդում: Այդ ուժը չի ձգտում որևէ պատերազմ սկսել Ռուսաստանի հետ»,- հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ։               
 
Թող Արցախում եղած ժամանակ խոսեին

06.09.2025 | 10:37

Արցախցի ընկերուհիս գրել է, որ հենց արցախցի չինովնիկներից մեկը մի ճիշտ բան է ասում, թուրքաշները վրա են տալիս։

Գրառման տակ գրել եմ.

Լավ են անում, որ հիմա գզում են այդ ոչխարներին։ Թող Արցախում եղած ժամանակ խոսեին, գնահատական տային ՀՀ գլխավոր թուրքի ու նրա ոհմակի գործունեությանը, հատկապես 2020 թ. պայմանավորված պատերազմին ու խայտառակ կապիտուլյացիային։

Բայց արայիկի գլխավորությամբ բոլորը ձենները կտրած էին, Աժ կոչվածը կենդանի դիակ էր, որ միայն տասներորդական, քսաներորդական կարգի հարցեր էր քննարկում։

Մի քանի նորմալ պատգամավոր կային` Մետաքսեի հետ միասին։

Մնացյալը աղբանոցի մատերիալ էր։

Կառավարություն կոչվածը` բեգլարյան արտակ-մարտակներով` նույնպես։ Վերջինս «դաբրո» էր տվել, ավերված երկրում, հազարավոր անտուն հայրենակիցներով լի Ստեփանակերտում հսկայական գումարներ էին դուրս գրել, ԱԱԾ շենքի դիմացի ողջ ճանապարհն էին սալիկապատում-զարդարում, որ հետո նվիրեն թշնամուն:

Այն ժամանակ էլ բազմիցս գրել եմ` ինչու՞ կատարվածին գնահատական չեք տալիս, ձեր հայրենիքի 75 տոկոսն են ստորաբար ծախել։

Ոչխարի պես լուռումունջ սպասեցին, որ մնացյալն էլ, ողջ Արցախն էլ ծախեն։

Հիմա ուշացած, պատատակերից ծվծվում են:

Վարդգես ՕՎՅԱՆ

