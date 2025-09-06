Տո շատ էլ լավ ա արել

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Այսօր մենք ունենք 26 երկիր, որոնք պաշտոնապես պարտավորվել են, իսկ որոշները դեռևս դիրքորոշում չեն արտահայտել՝ զորքեր տեղակայել ՈՒկրաինայում որպես «աջակցության ուժ» կամ ներկա լինել ցամաքում, ծովում կամ օդում: Այդ ուժը չի ձգտում որևէ պատերազմ սկսել Ռուսաստանի հետ»,- հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ։               
 
Քիչ վազվզեք ուրիշների քամակից:

Էսքան օտարամոլ, էսքան օտարապաշտ խալխ կլինի՞:

Մի օր, մի անգամ սեփական ազգի մարզական լեգենդներին էդ ձև ինքնամոռաց դիմավորած կա՞ք, ինչը որ երեկ «Զվարթնոցում» էր:

Հենոյի նման ֆուտբոլիստ ունեցող ազգը ամենակեղտոտ բամբասանքներով թույնում է մարդուն, որ իսկի հավաքականի անունն էլ չի ուզում լսած լինել:

Արոնյանի նման շախմատիստ ունեցող ազգը կուլ է տալիս մի ինչ-որ ոչնչության ու ոչնչությունների բարբաջանքն ու... Արոնյանը դառնում է ամերիկական շախմատիստ:

Տո ո՞ր մեկն ասես:

Խոսքի՝ Պորտուգալիայի հավաքականը եկել է, որ մեր հավաքականին հաղթի, մի նենց տաշի-տուշիով են դիմավորում, էլ դու՝ սուս:

Էն սպեկուլյանտ ՀՖՖ-ի մասին էլ չեմ ասում, որ խաղի տոմսերը քպ-ավարի տակով արեցին:

Արմեն ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Պակիստանը առնվազն 30 տարի թշնամական դիրքորոշում ունի Հայաստանի նկատմամբ, իսկ Հայաստանի բարեկամ Հնդկաստանի հետ Պակիստանը հիմա էլ պատերազմական վիճակում է։
Հնդկաստանը հստակ արտահայտված բացասական վերաբերմունք ունի Հայաստանի թշնամի Ադրբեջանի նկատմամբ, նաև զենք է մատակարարում հայկական բանակին...

