Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆրանսուա Բայրուն սեպտեմբերի 4-ին, կառավարության նիստի ավարտից հետո, մամուլի համար հայտարարություն արեց.
- Իմ կառավարությունը որոշել է սեպտեմբերի 8-ին դիմել Ազգային ժողովին՝ կառավարության վստահության հարցով:
Իմ հաշվարկներով, իմ ղեկավարած կառավարության աշխատանքի ընթացքում,
2025 թվականին, յուրաքանչյուր ժամ, Ֆրանսիայի արտաքին պարտքն ավելանում է 12 միլիոն եվրոյով:
Այսօրվա, սեպտեմբերի 4-ի տվյալներով, Ֆրանսիայի պարտքը կազմում է 3,4 տրիլիոն եվրո:
Իսկ ֆրանսիական հայտնի քաղաքական գործիչ Ժան Լյուկ Մելանշոն, մարդ, որը 3 անգամ մասնակցել է Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին, ամեն անգամ հավաքելով 20 տոկոսի կարգի ձայն, որ այժմ ղեկավարում է «Արգելափակենք ամեն ինչ» կազմակերպությունը, սեպտեմբերի 10-ին հայտարարել է համաֆրանսիական գործադուլ:
Գործադուլի կարգախոս - լոզունգներն են ՝
«Սեպտեմբերի 10 -ին չենք վճարելու, չենք սպառելու, չենք աշխատելու»
և
«Գրողի ծոցը ՈՒկրաինան: Ֆրանսիան՝ ԵՄ-ից դուրս»:
Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ