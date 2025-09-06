Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.09.2025 | 12:17

Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆրանսուա Բայրուն սեպտեմբերի 4-ին, կառավարության նիստի ավարտից հետո, մամուլի համար հայտարարություն արեց.

- Իմ կառավարությունը որոշել է սեպտեմբերի 8-ին դիմել Ազգային ժողովին՝ կառավարության վստահության հարցով:

Իմ հաշվարկներով, իմ ղեկավարած կառավարության աշխատանքի ընթացքում,

2025 թվականին, յուրաքանչյուր ժամ, Ֆրանսիայի արտաքին պարտքն ավելանում է 12 միլիոն եվրոյով:

Այսօրվա, սեպտեմբերի 4-ի տվյալներով, Ֆրանսիայի պարտքը կազմում է 3,4 տրիլիոն եվրո:

Իսկ ֆրանսիական հայտնի քաղաքական գործիչ Ժան Լյուկ Մելանշոն, մարդ, որը 3 անգամ մասնակցել է Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին, ամեն անգամ հավաքելով 20 տոկոսի կարգի ձայն, որ այժմ ղեկավարում է «Արգելափակենք ամեն ինչ» կազմակերպությունը, սեպտեմբերի 10-ին հայտարարել է համաֆրանսիական գործադուլ:

Գործադուլի կարգախոս - լոզունգներն են ՝

«Սեպտեմբերի 10 -ին չենք վճարելու, չենք սպառելու, չենք աշխատելու»

և

«Գրողի ծոցը ՈՒկրաինան: Ֆրանսիան՝ ԵՄ-ից դուրս»:

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

