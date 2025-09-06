Նվաստի մշտական ցանկությունն է՝ շրջապատել իրեն նվաստներով

2017 թվի մարտին կուսակցության ներքին ընտրությունբերի արդյունքները, ամենայն հավանականությամբ, կեղծվել էին:
Արարատն ու Ռուբենը այդ հարցով եկան Գյումրի, չնայած՝ Գյումրիի տեղական ընտրությունների կամպանիայի ժամանակ վերջինիս հեռացրել էի՝ իմ ու կուսակցության վարչության կապող օղակը լինելու պոզիցիայից:
Արարատը՝ վիրավորված փրայմերիզի կեղծված լինելուց, արդեն ինքնաբացարկ էր հայտարարել, իսկ Ռուբենն անդադար հայհոյում էր Ալենին, ով իրեն ընտրելու համար քարշ էր տվել Կենտրոն տարածքային կազմակերպություն նույնիսկ սեփական մորը:
Հետո Արարատն ինքնաբացարկի դիմումը հետ վերցրեց, տարածեց, որ Գյումրի ես եմ իրենց կանչել, իսկ Ռուբենին ու Ալենին երկար տարիներով Նիկոլը պիտի նստեցներ իրար կողքի:
2021 թվականին Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպանը հայտարարեց, որ Հայաստանի այդ ժամանակվա պառլամենտի սպիկերը թուրքական գործակակալ է, ով հետո հավաքագրվել է նաև Հայաստանի հատուկ ծառայությունների կողմից: Մեղադրանքը շտապեց հերքել ԱԱԾ-ն, թե՝ Արարատը գործակալ չէ, իսկ որոշ ժամանակ անց՝ Նարինե Ղալեչյանին տված հարցազրույցում վերջինս ընդունեց, որ գործակալ Օմեգան է:
Բայց դրաման սրանով չավարտվեց. Նիկոլն Արարատին ու Միքայելի եղբորը՝ Գրիգորին, երկար տարիներ պիտի նստեցներ իրար կողք:
2024 թվականին Գյումրիի քաղաքապետը հրաժարական տվեց:
ՔՊ-ի վերնախավը շտապեց հայտարարել, որ առաջիկա ընտրություններում կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն Սարուխանյան Կարենն է:
Անցավ որոշ ժամանակ. Շիրակի մարզի ոստիկանության, հատուկ ծառայությունների կազմակերպմամբ տեղի ունեցավ վերջինիս, վերջինիս բարեկամների խայտառակման պրոցես, ինչի հետևանքով Կարենը երկար ժամանակ չէր իջնում ծաղրական հաղորդումների, եթերների առաջին էջերից: Կուսակցությունը հայտարարեց, թե փոշմանել են, որ առաջիկա ընտրություններում քաղաքապետի թեկնածուն լինելու է Շիրակի մարզի ԱԱԾ վարչության պետի բարեկամը՝ Սարիկը, ով 16 թվականի ընտրությունների ժամանակ Գծի հետև թաղամասում տասնապետ էր աշխատում հանրապետականների համար: Բայց սա դեռ ամենը չէ. Սարիկի բուկլետները տվեցին Կարենի ձեռն ու ասացին՝ բաժանիր:
Ու բաժանեց:
Նիկոլ Փաշինյան ը սիրում է մարդկանց նվաստացնել: Նվաստների մշտական ցանկությունն է՝ տեսնել իրեն շրջապատված նվաստներով:
Նրան թվում է, որ եթե նսեմացնում է չինովնիկներին ու չի հանդիպում դիմադրության, ուրեմն տիրապետում է երկրում տիրող վիճակին: Նրան նաև թվում է, որ եթե Պեկինի՝ Ճապոնիայի դեմ տարած հաղթանակին նվիրված զորահանդեսում ծափահարելուց հետո մեկնում է Տոկիո, ուրեմն վարում է կոմպլիմենտար, բազմավեկտոր քաղաքականություն:
Արթուր ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ