Նորություններ » «Հայերի մեջ առաջին գեներալն էիր, այնինչ ռուսաց մեջ քո նման շատերը կան»

06.09.2025 | 14:07

1820 թ․ Թիֆլիսում Կովկասի կառավարչապետ Ա․ Երմոլովը ճաշի է հրավիրում Վրաստանի թեմի առաջնորդ Ներսես Աշտարակեցուն, Վրաստանի էկզարխին, մի քանի անվանի գեներալների, որոնց թվում և՝ ծնունդով ղարաբաղցի, հայազգի գեներալ-լեյտենանտ Վ․ Մադաթովին (Ռոստոմ Մադաթյան)։

Հացկերույթի ժամանակ Երմոլովը դիմում է Աշտարակեցուն․

- Սրբազան, գիտե՞ք ինչն է այսօրվա մեր ճաշկերույթի պատճառը։

- Առանց պատճառի էլ մենք բազմիցս օգտվել ենք ձեր հյուրասիրությունից։

- Ոչ, ոչ,-ժպտում է Երմոլովը,- այսօր առանձնակի ուրախության պատճառ կա՝ Մադաթովն ուղղափառություն է ընդունել։

- Ուրախ եմ,-պատասխանում է Աշտարակեցին,-փառք Աստծո, մինչ օրս չգիտեի, թե նա ինչ կրոն է դավանում՝ հրեակա՞ն, մահմեդակա՞ն, կռապաշտակա՞ն, թե՞ որևէ այլ։

Բոլորը ծիծաղում են։

Խոսակցությունը, բնականաբար, ռուսերեն էր, և հենց այդ ժամանակ Մադաթովը հայերեն ասում է․

- Սրբազան, դրան մի հավատա․․․

- Դե, կործանվես դու,-արձագանքում է Ներսեսը։

Ճաշից հետո, երբ մյուս հյուրերը հեռանում են ու մնում Երմոլովը, Մադաթովն ու Ներսես սրբազանը, կառավարչապետը դիմում է Մադաթովին․

- Դու հիմարներից հիմարն ես։ Հայերի մեջ առաջին գեներալն էիր, այնինչ ռուսաց մեջ քո նման շատերը կան․․․

Խաչատուր ԴԱԴԱՅԱՆ

