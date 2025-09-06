Փաշինյանն իհարկե գաղափար անգամ չունի, թե որքան է այս երկրում կարևորվում մարդը, հանրային անվտանգությունը

Ժողովրդին «կրթող» Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն նոր է բացահայտում, որ Տոկիոյում և Ճապոնիայի այլ մարդաշատ քաղաքներում աղբամաններ չկան: «Կրթությունը նորաձև է» արշավի առաջամարտիկը հասել է Ճապոնիա, սակայն այդպես էլ չի փորձել խորացնել իր գիտելիքները՝ իմանալու համար, որ սա միայն մշակութային առանձնահատկություն չէ:
30 տարի առաջ Տոկիոյի մետրոյում «Aum Shinrikyo» կրոնական խմբավորման անդամները ահաբեկչություն էին իրականացրել՝ աղբամաններն օգտագործելով պայթուցիկների և գազային բալոնների համար որպես թաքստոց:
Ահաբեկչության հետեւանքով 13 մարդ զոհվեց, ավելի քան 6 հազար անձ ստացավ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ:
Դրանից հետո ճապոնական իշխանությունները, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սկսեցին զանգվածաբար հեռացնել աղբամանները՝ պահպանելով այդ մոտեցումը մինչ օրս։
Փաշինյանն իհարկե գաղափար անգամ չունի, թե ինչ ծանր հետևանք է համարում Ճապոնիա պետությունը 13 զոհը և, թե որքան է այս երկրում կարևորվում մարդը, հանրային անվտանգությունը (սա ասում եմ որպես Ճապոնիայում 20 օր վերապատրաստված լրագրող):
Հայաստանում սգո օրերը «խորոված-քաբաբի» տոներով փոխարինած Փաշինյանի իշխանության օրոք բազմաթիվ աղետներ են եղել, սկսած Սուրմալուի ողբերգությունից, սակայն իշխող ուժը հանրային պատասխանատվություն չի կրել, թեպետ մարդկային կյանքեր խլած դեպքերի գլխավոր պատասխանատուն հենց ինքն է եղել:
Լիա ՍԱՐԳՍՅԱՆ