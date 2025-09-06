Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.09.2025
 
«Այսօր մենք ունենք 26 երկիր, որոնք պաշտոնապես պարտավորվել են, իսկ որոշները դեռևս դիրքորոշում չեն արտահայտել՝ զորքեր տեղակայել ՈՒկրաինայում որպես «աջակցության ուժ» կամ ներկա լինել ցամաքում, ծովում կամ օդում: Այդ ուժը չի ձգտում որևէ պատերազմ սկսել Ռուսաստանի հետ»,- հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ։               
 
Նորություններ » Փաշինյանն իհարկե գաղափար անգամ չունի, թե որքան է այս երկրում կարևորվում մարդը, հանրային անվտանգությունը

Փաշինյանն իհարկե գաղափար անգամ չունի, թե որքան է այս երկրում կարևորվում մարդը, հանրային անվտանգությունը

Փաշինյանն իհարկե գաղափար անգամ չունի, թե որքան է այս երկրում կարևորվում մարդը, հանրային անվտանգությունը
06.09.2025 | 14:23

Ժողովրդին «կրթող» Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն նոր է բացահայտում, որ Տոկիոյում և Ճապոնիայի այլ մարդաշատ քաղաքներում աղբամաններ չկան: «Կրթությունը նորաձև է» արշավի առաջամարտիկը հասել է Ճապոնիա, սակայն այդպես էլ չի փորձել խորացնել իր գիտելիքները՝ իմանալու համար, որ սա միայն մշակութային առանձնահատկություն չէ:

30 տարի առաջ Տոկիոյի մետրոյում «Aum Shinrikyo» կրոնական խմբավորման անդամները ահաբեկչություն էին իրականացրել՝ աղբամաններն օգտագործելով պայթուցիկների և գազային բալոնների համար որպես թաքստոց:

Ահաբեկչության հետեւանքով 13 մարդ զոհվեց, ավելի քան 6 հազար անձ ստացավ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ:

Դրանից հետո ճապոնական իշխանությունները, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սկսեցին զանգվածաբար հեռացնել աղբամանները՝ պահպանելով այդ մոտեցումը մինչ օրս։

Փաշինյանն իհարկե գաղափար անգամ չունի, թե ինչ ծանր հետևանք է համարում Ճապոնիա պետությունը 13 զոհը և, թե որքան է այս երկրում կարևորվում մարդը, հանրային անվտանգությունը (սա ասում եմ որպես Ճապոնիայում 20 օր վերապատրաստված լրագրող):

Հայաստանում սգո օրերը «խորոված-քաբաբի» տոներով փոխարինած Փաշինյանի իշխանության օրոք բազմաթիվ աղետներ են եղել, սկսած Սուրմալուի ողբերգությունից, սակայն իշխող ուժը հանրային պատասխանատվություն չի կրել, թեպետ մարդկային կյանքեր խլած դեպքերի գլխավոր պատասխանատուն հենց ինքն է եղել:

Լիա ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 136

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ոչ մի միջանցք չի կարող լինել, եթե դրան չեն մասնակցում Թուրքիան ու Ռուսաստանը

Ոչ մի միջանցք չի կարող լինել, եթե դրան չեն մասնակցում Թուրքիան ու Ռուսաստանը

Ղարսի պայմանագրով, Հարավկովկասյան երեք սովետական հանրապետություններն էլ ընդունել են հիմնական՝ մարտի 16-ի ռուս -թուրքական պայմանագիրը:
Նրա հռչակած դրույթները:
Սովետի փլուզումից հետո, և՛ Ադրբեջանը, և՛ Վրաստանը իրենց խորհրդարանների մակարդակով հրաժարվել են Ղարսի պայմանագրից...

Սոցցանցային գրառումներ

«Հայերի մեջ առաջին գեներալն էիր, այնինչ ռուսաց մեջ քո նման շատերը կան»
«Հայերի մեջ առաջին գեներալն էիր, այնինչ ռուսաց մեջ քո նման շատերը կան»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Իներ­ցիա­յի ու­ժով
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.