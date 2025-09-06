Գազային թակարդ

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Այսօր մենք ունենք 26 երկիր, որոնք պաշտոնապես պարտավորվել են, իսկ որոշները դեռևս դիրքորոշում չեն արտահայտել՝ զորքեր տեղակայել ՈՒկրաինայում որպես «աջակցության ուժ» կամ ներկա լինել ցամաքում, ծովում կամ օդում: Այդ ուժը չի ձգտում որևէ պատերազմ սկսել Ռուսաստանի հետ»,- հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ։               
 
06.09.2025 | 15:08

Թուրքիայի և Ադրբեջանի իշխանությունները Իզմիրում անցկացված էներգետիկ ֆորումի ընթացքում պայմանավորվել են դեպի Նախիջևան էներգետիկ համագործակցության ընդլայնման և գազի կայուն մատակարարումների շուրջ։

Ստորագրված արձանագրությունները ներկայացվում են որպես «համաշխարհային էներգետիկ անվտանգության» քայլ, սակայն իրականում խոսքը վերաբերում է թուրքական կողմից Ադրբեջանի կախվածության հետագա ամրապնդմանը:

«Մեկ ժողովուրդ՝ երկու պետություն» բանաձևը, որը Թուրքիայում մշտապես կրկնվում է, փաստացի նշանակում է Ադրբեջանի ղեկավարությանը զրկել ինքնուրույն գծի հնարավորությունից․ Նախիջևանը գազ է ստանում Թուրքիայի միջոցով, հետևաբար, նախագիծը ամբողջությամբ կախված է թուրքական ենթակառուցվածքներից և քաղաքական կամքից։

Ադրբեջանը վերջնականապես ներգրավվում է անգլո-թուրքական նախագծի մեջ, որտեղ թուրքական կողմը հանդես է գալիս միայն որպես բրիտանական շահերի քողարկիչ։

Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը էներգետիկ ոլորտում աստիճանաբար մաշվում է․ առանցքային որոշումները ավելի ու ավելի ընդունվում են արտաքին կառավարման տրամաբանությամբ, որտեղ առաջնահերթությունները ձևավորվում են ոչ թե Բաքվում, այլ դրսից։

Ստելլա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

