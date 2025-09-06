«Աննա Կարենինան» գրելիս Տոլստոյը ժամերով փակվում էր իր սենյակում։
Նա նույնիսկ աղախնին ասում էր, որ չխանգարի իրեն, եթե անհրաժեշտ չէ։
Աղախինը դռան մոտ թողնում էր Տոլստոյի ուտելիքը, մեկ անգամ թակում էր, ապա հեռանում։
Մի անգամ նկատում է, որ ոչինչ չի կերել։
Թակում է դուռը, բայց ներսից ձայն չի լսվում։ Անհանգստացած աղախինը տեղյակ է պահում հարևաններին և մտերիմ ընկերներին՝ խնդրելով անմիջապես գալ և օգնել։
Ճշմարտությունը բացահայտվեց։
Տուն հասածները բացեցին դուռը և ցնցված տեսան մեծ գրողին, որը պառկած էր հատակին և լաց էր լինում։ Չհասկանալով, թե ինչու է նա լաց լինում, հարցրին պատճառը։
Հայտնի դասականը պատասխանեց.
«Աննա Կարենինան մահացավ…»
