Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.09.2025
 
«Այսօր մենք ունենք 26 երկիր, որոնք պաշտոնապես պարտավորվել են, իսկ որոշները դեռևս դիրքորոշում չեն արտահայտել՝ զորքեր տեղակայել ՈՒկրաինայում որպես «աջակցության ուժ» կամ ներկա լինել ցամաքում, ծովում կամ օդում: Այդ ուժը չի ձգտում որևէ պատերազմ սկսել Ռուսաստանի հետ»,- հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ։               
 
Նորություններ » Լկտի թալան՝ բաց երկնքի տակ․ ինչո՞ւ է Նիկոլն ատամներով պաշտպանում ՀՖՖ ղեկավարին

Լկտի թալան՝ բաց երկնքի տակ․ ինչո՞ւ է Նիկոլն ատամներով պաշտպանում ՀՖՖ ղեկավարին

Լկտի թալան՝ բաց երկնքի տակ․ ինչո՞ւ է Նիկոլն ատամներով պաշտպանում ՀՖՖ ղեկավարին
06.09.2025 | 17:31

Այսօր տեղի կունենա Հայաստանի ու Պորտուգալիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականների հանդիպումը, որն արդեն պատմական ու աննախադեպ է դարձել։

Բանն այն է, որ ՀՀ պատմության մեջ առաջին անգամ պետական մակարդակով տեղի ունեցավ լկտի թալան։ Թալանվեցին ֆուտբոլի երկրպագուները։ Խաղի տոմսերը, վաճառքի հանելուն պես, անհետացան ու հայտնվեցին «սև շուկայում»՝ աստղաբաշխական գներով։

Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հեքիաթներ է պատմում այս թեմայով, բայց ակնհայտ է, որ տեղի է ունեցել ֆինանսական մեքենայություն, ինչն աննախադեպ է Հայաստանի ֆուտբոլային պատմության մեջ։

Եվ սա տեղի է ունենում մի իշխանության օրոք, որի անդամները քամակները ճղում էին ֆեդերացիայի նախկին ղեկավարության դեմ, երբեմն՝ արդարացի, իսկ երբեմն՝ ոչ։ «Նեմե՛ց, հեռացի՛ր» գոռացողները հիմա ծպտուն չեն հանում, որովհետև սովորել են, որ ուտելիս չեն խոսում։

Հայկական ֆուտբոլը խայտառակ վիճակում է, բայց Նիկոլ Փաշինյանն ատամներով պահում է ֆեդերացիայի ղեկավարությանը, քանզի այն դեռ անհիշելի ժամանակներից Արցախը հանձնելու և ադրբեջանցիներին մերձենալու գաղափարն էր քարոզում։ Իսկ դա Նիկոլի համար վեր է ամեն ինչից։

Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավար նշանակված այդ տղան, մինչև հայկական ֆուտբոլի հերն անիծելը, ադրբեջանամետ կայք էր խմբագրում։ Այնպես որ, Նիկոլի ու նրա միջև քիրվայական քիմիա կա, ինչն էլ թալանի իրավունք է ապահովում վերջինիս համար։

Նիկոլն ու ՀՖՖ-ի ղեկավարը նույն գծի մեջ են՝ հայկական շահերը հանձնում են ու զուգահեռաբար փող են աշխատում, ավելի ճիշտ՝ թալանում։

Ինչ վերաբերում է բուն խաղին, ապա հաջողություն մաղթենք մեր տղաներին։ Նրանք շատ ծանր պայմաններում են հայտնվել․ պաշտպանում են ՀՀ դրոշի պատիվն այն դեպքում, երբ մեր երկրի ղեկավարի աթոռին հայտնվածն ու ֆուտբոլային ղեկավարությունն ուղն ու ծուծով հակապետական են և ՀՀ դրոշը գցել են Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ոտքերի տակ։

Անդրանիկ Թևանյան

Դիտվել է՝ 102

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ոչ մի միջանցք չի կարող լինել, եթե դրան չեն մասնակցում Թուրքիան ու Ռուսաստանը

Ոչ մի միջանցք չի կարող լինել, եթե դրան չեն մասնակցում Թուրքիան ու Ռուսաստանը

Ղարսի պայմանագրով, Հարավկովկասյան երեք սովետական հանրապետություններն էլ ընդունել են հիմնական՝ մարտի 16-ի ռուս -թուրքական պայմանագիրը:
Նրա հռչակած դրույթները:
Սովետի փլուզումից հետո, և՛ Ադրբեջանը, և՛ Վրաստանը իրենց խորհրդարանների մակարդակով հրաժարվել են Ղարսի պայմանագրից...

Սոցցանցային գրառումներ

«Հայերի մեջ առաջին գեներալն էիր, այնինչ ռուսաց մեջ քո նման շատերը կան»
«Հայերի մեջ առաջին գեներալն էիր, այնինչ ռուսաց մեջ քո նման շատերը կան»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»
«Ժողովրդի երջանկությունը՝ ահա լավագույն քաղաքականությունը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Իներ­ցիա­յի ու­ժով
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.