06.09.2025
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ անվտանգության երաշխիքներ պետք է լինեն և՛ Ռուսաստանի, և՛ ՈՒկրաինայի համար, իսկ կայուն խաղաղության մասին համաձայնագրից հետո ՈՒկրաինայում օտարերկրյա զորքերի ներկայությունն իմաստ չունի։ «ՈՒկրաինայի տարածքում գտնվող ցանկացած զորք Ռուսաստանը կդիտարկի որպես ոչնչացման օրինական թիրախ»,- ընդգծել է Պուտինը:               
 
ՌԴ-ՉԺՀ-Հնդկաստան եռամիասնությունը՝ նոր աշխարհակարգի հիմք

06.09.2025 | 18:36

Մի քանի գաղափարաքաղաքական սիմվոլներ և ուղերձներ Չինաստանից, որոնք կրկին ստիպում են մտորել:

- Սի Ծինփինը կրում էր շատ համեստ և զինվորա-հեղափոխական ոճի կոստյում, նույնպիսի կոստյում էր կրում Մաո Ցզե Դունը՝ չին կոմունիստների առաջնորդը ամբողջ կյանքի ընթացքում:

- Զինվորական շքերթը անցնում էր Մաոի դամբարանի առջևով: Մենք դեռ հիշում ենք Մարքս-Էնգելս-Լենին-Ստալին-Մաո քառյակի նկարը: Այսինքն, Չինաստանի կառավարող քաղաքական ուժը շարունակում է մնալ կոմունիստական գաղափարաքաղաքական հենքի վրա: - Հեռավոր Արևելքում և հարավասիական տարածաշրջանում միլիտարիստական Ճապոնիայի ջախջախումով ավարտվեց երկրորդ աշխարհամարտը: Արևմուտքի դաշնակից Ճապոնիան է կրում ռուս, կորեացի և չին ժողովուրդներին պատճառված զրկանքների ու զոհերի պատասխանատվությունը:

- Արևմտյան բլոկի և Ճապոնիայի բացակայությունը մասնակից պետությունների ցուցակից:

- Մարդկության պատմության մեջ ամենամեծ ռազմական շքերթը և ՌԴ-ՉԺՀ-Հնդկաստան եռամիասնության ցուցադրումը դնում է նոր աշխարհակարգի հիմքը:

- Եվրասիական ինտեգրացիայի կառույցների՝ ՇՀԿ, ԱՊՀ, ԵԱՏՄ սերտացման ստարտ:

- Աշխարհի թիվ մեկ տնտեսության դափնեպսակին ՉԺՀ-ն ներկայացրեց նաև ռազմական առումով գլոբալ առաջնորդության հայտը:

Գարիկ Քեռյան

