Մշտնջենական բազուկներ
06.09.2025 | 21:59
Աստծո իշխանությունն ու նրա բազուկների
Մշտնջենավոր զորությունը քեզ հովանի թող
լինի:
Բ. Օրինաց
Բազուկներ. պաշտպանող բազուկներ, որ արտահայտում են սիրազեղ խնամքը ձեր Հոր և իմ Հոր, որ երկնքում է: Մարդը իր նեղության ու դժվարության մեջ ոչ մի բանի կարիք այնքան չի զգում, որքան՝ ապահով ապաստանի: Մի տեղ, ուր կարողանա պատսպարվել: Մի տեղ, որ ոչինչ և ոչ ոք չկարողանա խանգարել իրեն:
Հաճախ ասեք դուք ձեզ. «ՆԱ մեր ապավենն է»: Ասեք այնքան, մինչև որ այս ճշմարտությունը ձեր էության մասը դառնա: Ասեք այնքան, մինչև համոզվեք ու վստահ լինեք, որ ոչինչ չի կարող ձեզ վախեցնել:
Զգացեք այս ոչ միայն մինչև վախի անհետանալը, այլև մինչև այն ժամանակ, երբ ուրախության երգը զրնգա ձեր հոգիներում: Հավիտենական Ապավեն: Մշտնջենական Բազուկներ, որոնք ոչ միայն չգիտեն հոգնել, այլև ապահով են ու վստահելի:
Մեկնաբանություններ