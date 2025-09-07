Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ անվտանգության երաշխիքներ պետք է լինեն և՛ Ռուսաստանի, և՛ ՈՒկրաինայի համար, իսկ կայուն խաղաղության մասին համաձայնագրից հետո ՈՒկրաինայում օտարերկրյա զորքերի ներկայությունն իմաստ չունի։ «ՈՒկրաինայի տարածքում գտնվող ցանկացած զորք Ռուսաստանը կդիտարկի որպես ոչնչացման օրինական թիրախ»,- ընդգծել է Պուտինը:               
 
Նորություններ » Կանխատեսելի պարտություն

Կանխատեսելի պարտություն

Կանխատեսելի պարտություն
07.09.2025 | 11:26

Հայաստանի հավաքականը ցավալի պարտություն կրեց Պորտուգալիայից՝ 0:5 հաշվով։

Մի քանի հիմնական հետևություններ, ըստ իս, կարելի է անել.

Հայաստանի հավաքականի պաշտպանության գիծը խիստ խոցելի է, անհրաժեշտ է լուրջ վերակազմավորում։

Ֆիզիկական պատրաստվածության անբավարար վիճակը նկատելի էր հատկապես երկրորդ խաղակեսում, ինչը մրցակցի համար բացեց նոր տարածքներ։

Հաղթահարված չէր հոգեբանական ճնշումը. Ռոնալդուի ու աստղային կազմի ներկայությունը կաշկանդում էր մեր թիմին:

Եղիշե Մելիքյանից ու այս հավաքականից արագ արդյունքներ ակնկալել, հատկապես ընտրական այս ցիկլում հնարավոր չէ:

Միակ բանը, որ Եղիշեից արժե պահանջել՝

հավաքականի օպտիմալ կազմ ձևավորելն ու թիմային ձեռագիր ստեղծելն է:

Սուրեն ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑ

Դիտվել է՝ 114

