Կանխատեսելի պարտություն

Հայաստանի հավաքականը ցավալի պարտություն կրեց Պորտուգալիայից՝ 0:5 հաշվով։
Մի քանի հիմնական հետևություններ, ըստ իս, կարելի է անել.
Հայաստանի հավաքականի պաշտպանության գիծը խիստ խոցելի է, անհրաժեշտ է լուրջ վերակազմավորում։
Ֆիզիկական պատրաստվածության անբավարար վիճակը նկատելի էր հատկապես երկրորդ խաղակեսում, ինչը մրցակցի համար բացեց նոր տարածքներ։
Հաղթահարված չէր հոգեբանական ճնշումը. Ռոնալդուի ու աստղային կազմի ներկայությունը կաշկանդում էր մեր թիմին:
Եղիշե Մելիքյանից ու այս հավաքականից արագ արդյունքներ ակնկալել, հատկապես ընտրական այս ցիկլում հնարավոր չէ:
Միակ բանը, որ Եղիշեից արժե պահանջել՝
հավաքականի օպտիմալ կազմ ձևավորելն ու թիմային ձեռագիր ստեղծելն է:
Սուրեն ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑ