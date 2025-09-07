Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2025
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ անվտանգության երաշխիքներ պետք է լինեն և՛ Ռուսաստանի, և՛ ՈՒկրաինայի համար, իսկ կայուն խաղաղության մասին համաձայնագրից հետո ՈՒկրաինայում օտարերկրյա զորքերի ներկայությունն իմաստ չունի։ «ՈՒկրաինայի տարածքում գտնվող ցանկացած զորք Ռուսաստանը կդիտարկի որպես ոչնչացման օրինական թիրախ»,- ընդգծել է Պուտինը:               
 
Նորություններ » Միլիարդատերը, որ ընտրեց համեստությունը

Միլիարդատերը, որ ընտրեց համեստությունը

Միլիարդատերը, որ ընտրեց համեստությունը
07.09.2025 | 11:36

Աշխարհում կան մարդիկ, որոնց անունները լցնում են լրահոսերն ու թերթերը։

Նրանց մասին գրում են, որովհետև նրանք ունեն առանձնատներ, որոնց գինը փոքր երկրների բյուջեից էլ բարձր է, յախտաներ՝ ավելի մեծ, քան քաղաքային շենքերը, և ինքնաթիռներ՝ ինչպես սովորական մարդու մեքենան։

Բայց այս փայլի կողքին կա մի այլ ճանապարհ։

Եվ այդ ճանապարհն ընտրեց Չաք Ֆինին։ Նա միլիարդատեր էր, բայց ապրում էր համեստ բնակարանում, կրում էր էժան ժամացույց, թռչում էր էկոնոմ դասով։ Իսկ իր ողջ հարստությունը՝ մոտ ութ միլիարդ դոլար, նա նվիրաբերեց կրթությանը, առողջապահությանը, մարդու իրավունքներին ու խաղաղությանը։

Նրա խոսքերը պարզ էին, բայց ցնցող.

«Ես հասկացա, որ իսկական երջանկությունը գալիս է տալուց, ոչ թե կուտակումից»։

Ֆինին ապացուցեց, որ հարստությունը չի չափվում ունեցվածքի ցուցակով, այլ՝ դրոշմներով, որ թողնում ես ուրիշների կյանքում։

Հարմարավետությունը սալիկ չէ լոգարանում կամ հյուրասենյակում տեղադրված ջրվեժ։

Ազատությունը ոչ թե յախտայի երկարությունն է, այլ հայելուն նայելիս հոգուդ խաղաղությունը։

Եվ գուցե հենց սա է ամենակարևորը․

զգալ, որ իսկապես ապրում ես։

Ոչ թե ցուցադրության համար, այլ՝ իրական կյանքի համար։

Երբ փակենք վերջին էջը մեր կյանքի գրքում, մեզ չեն հարցնի, թե քանի առանձնատուն ենք ունեցել։ Կհիշվեն միայն այն դրոշմները, որ թողել ենք ուրիշների սրտերում։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

Դիտվել է՝ 115

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ոչ մի միջանցք չի կարող լինել, եթե դրան չեն մասնակցում Թուրքիան ու Ռուսաստանը

Ոչ մի միջանցք չի կարող լինել, եթե դրան չեն մասնակցում Թուրքիան ու Ռուսաստանը

Ղարսի պայմանագրով, Հարավկովկասյան երեք սովետական հանրապետություններն էլ ընդունել են հիմնական՝ մարտի 16-ի ռուս -թուրքական պայմանագիրը:
Նրա հռչակած դրույթները:
Սովետի փլուզումից հետո, և՛ Ադրբեջանը, և՛ Վրաստանը իրենց խորհրդարանների մակարդակով հրաժարվել են Ղարսի պայմանագրից...

Սոցցանցային գրառումներ

Երեկվա աշխարհը, այսօրը և ԱԲ-ն
Երեկվա աշխարհը, այսօրը և ԱԲ-ն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին
Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.