07.09.2025
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ անվտանգության երաշխիքներ պետք է լինեն և՛ Ռուսաստանի, և՛ ՈՒկրաինայի համար, իսկ կայուն խաղաղության մասին համաձայնագրից հետո ՈՒկրաինայում օտարերկրյա զորքերի ներկայությունն իմաստ չունի։ «ՈՒկրաինայի տարածքում գտնվող ցանկացած զորք Ռուսաստանը կդիտարկի որպես ոչնչացման օրինական թիրախ»,- ընդգծել է Պուտինը:               
 
07.09.2025 | 11:51

Ֆեդերացիայի նախագահ հանդիսացող Մելիքբեկյան Արմենի նման ոչնչությունը հայկական ֆուտբոլի աղետալի վիճակի, հայկական ֆուտբոլում կոռուպցիոն աննախադեպ դրսևորումների, ֆուտբոլասերների բացահայտ թալանի սիմվոլն է:

Բայց Մելիքբեկյան Արմենն ընդամենը մետաստազն է փաշինյանական իշխանություն կոչվող այն ուռուցքի, որը յոթ տարի անխնտիր բոլոր ոլորտներում քայքայում է էս պետությունը:

Հայաստանի Ֆուտբոլի հավաքականի էսօրվա ողբալի վիճակը ամբողջությամբ մեր պետության ներկայիս վիճակի հայելային արտացոլումն է: Որովհետև բոլոր ուղղություններով. տապալված, թալանված, ստորացված պետությունում ֆուտբոլ չի կարող լինել:

Դավիթ ՖԻԴԱՆՅԱՆ

Տարածաշրջանային

Ոչ մի միջանցք չի կարող լինել, եթե դրան չեն մասնակցում Թուրքիան ու Ռուսաստանը

Ղարսի պայմանագրով, Հարավկովկասյան երեք սովետական հանրապետություններն էլ ընդունել են հիմնական՝ մարտի 16-ի ռուս -թուրքական պայմանագիրը:
Նրա հռչակած դրույթները:
Սովետի փլուզումից հետո, և՛ Ադրբեջանը, և՛ Վրաստանը իրենց խորհրդարանների մակարդակով հրաժարվել են Ղարսի պայմանագրից...

Երեկվա աշխարհը, այսօրը և ԱԲ-ն
Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
