Ռուս- ադրբեջանական հակադրության նոր դրսևորում

Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը (ՇՀԿ) Ադրբեջանի անդամակցության ճանապարհը փակվեց ոչ միայն Հնդկաստանի, այլև Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ։
Այս մասին հայտնում է ադրբեջանական APA գործակալությունը՝ հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրին։
Աղբյուրի փոխանցմամբ՝ հարցը քննարկվել է Մոսկվայի և Նյու Դելիի քաղաքական խորհրդակցությունների ընթացքում․
«Ռուսաստանը Հնդկաստանին դուրս է բերել առաջին պլան՝ ինքը մնալով ստվերում»:
Չնայած Չինաստանը բացահայտորեն սատարում էր Ադրբեջանի անդամակցությանը, Ռուսաստանի և Հնդկաստանի համատեղ քայլը փաստում է, որ Բաքվի միջազգային հավակնությունները բախվում են լուրջ դիմադրության։
Սա նոր ազդանշան է ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների խորացող ճեղքվածքի մասին, որը դրսևորվում է արդեն միջազգային կազմակերպությունների մակարդակում։
Հայաստանի համար սա կարող է ստեղծել նոր դիվանագիտական պատուհաննե․ ուժերի վերադասավորման պայմաններում Երևանը հնարավորություն է ստանում իր շահերը առաջ մղելու թե՛ ՇՀԿ-ում, թե՛ այլ բազմակողմ հարթակներում։
Սուրեն ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑ