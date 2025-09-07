Երբ Քրիշտիանու Ռոնալդուի մասշտաբի սպորտսմենից հարգանք եք ակնկալում, հիշեք, որ ձեր «պետության» կառավարիչը Նիկոլն ա:
Հիշեք, որ ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ թքել են ձեր «պետության» երեսին ու ձեր «պետությունն» ասել ա՝ «անձրև ա գալիս»:
Հիշեք, որ ձեր «պետությունն» ուրացել ա իր զավակ Արցախին ու այդ զավակի համար զոհված 15 հազար իր որդիներին:
Հիշեք, որ ձեր «պետության» կառավարիչը 21-րդ դարում իրեն ստորացրած թշնամու նասկիներն ա լիզում, իսկ ձեր «պետության» ընդդիմությունը պառլամենտում «սուր հարցեր ա տալիս» և ընտրությունների պատրաստվում:
Հիշեք, որ ոչ միայն Ռոնալդուն, աշխարհում ոչ մի արժանապատվություն ունեցող մարդ չի կարող իրեն թույլ տալ հարգել մի բան, որը հարգանքի ենթակա չէ:
Միհրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ