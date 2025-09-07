Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2025
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ անվտանգության երաշխիքներ պետք է լինեն և՛ Ռուսաստանի, և՛ ՈՒկրաինայի համար, իսկ կայուն խաղաղության մասին համաձայնագրից հետո ՈՒկրաինայում օտարերկրյա զորքերի ներկայությունն իմաստ չունի։ «ՈՒկրաինայի տարածքում գտնվող ցանկացած զորք Ռուսաստանը կդիտարկի որպես ոչնչացման օրինական թիրախ»,- ընդգծել է Պուտինը:               
 
Մենք մեր գենը պահելու խնդիր ունենք

Մենք մեր գենը պահելու խնդիր ունենք

07.09.2025 | 12:49

Համաշխարհային պատմության մեջ բազմաթիվ ազգեր իրենց ծագումը փնտրում են ՈՒրարտուից։

Իհարկե «շնորհակալություն» Պիոտրովսկուն, որ Վանի կամ Արարատի թագավորությունը մեկ ՈՒրարտու անվամբ «չեղարկեց», սարքեց ինչ-որ առանձին քաղաքակրթություն, որ հայերի հետ իբր այդքան էլ կապ չունի։

Ամեն դեպքում ՈՒրարտուից ուզում են սերված լինել Վրաստանի, Ռուսաստանի, կոնկրետ Չեչնիայի, Իսպանիայի, Բրիտանիայի և այլ սուբէթնիկ խմբերը։

Իսկ մե՞նք ...

Իսկ մենք, այսօր մեր գենը պահելու խնդիր ունենք։

Եվ այդ գենը պահելու համար խիստ անհրաժեշտ է փրկել հային մարդկության պատմության մեջ աննախադեպ երևույթից` նիկոլ փաշինյանից ու բոլոր նրանցից, ովքեր չեն գիտակցում հայկական արմատների կարևորությունը, ովքեր հիմարացվել ու հավատացել են հորինված ստերին, հոժար կամքով դարձել հայասպանի գործիք, կամ գործակալ։

Նարինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

