Մենք մեր գենը պահելու խնդիր ունենք

Համաշխարհային պատմության մեջ բազմաթիվ ազգեր իրենց ծագումը փնտրում են ՈՒրարտուից։
Իհարկե «շնորհակալություն» Պիոտրովսկուն, որ Վանի կամ Արարատի թագավորությունը մեկ ՈՒրարտու անվամբ «չեղարկեց», սարքեց ինչ-որ առանձին քաղաքակրթություն, որ հայերի հետ իբր այդքան էլ կապ չունի։
Ամեն դեպքում ՈՒրարտուից ուզում են սերված լինել Վրաստանի, Ռուսաստանի, կոնկրետ Չեչնիայի, Իսպանիայի, Բրիտանիայի և այլ սուբէթնիկ խմբերը։
Իսկ մե՞նք ...
Իսկ մենք, այսօր մեր գենը պահելու խնդիր ունենք։
Եվ այդ գենը պահելու համար խիստ անհրաժեշտ է փրկել հային մարդկության պատմության մեջ աննախադեպ երևույթից` նիկոլ փաշինյանից ու բոլոր նրանցից, ովքեր չեն գիտակցում հայկական արմատների կարևորությունը, ովքեր հիմարացվել ու հավատացել են հորինված ստերին, հոժար կամքով դարձել հայասպանի գործիք, կամ գործակալ։
Նարինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ