07.09.2025
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ անվտանգության երաշխիքներ պետք է լինեն և՛ Ռուսաստանի, և՛ ՈՒկրաինայի համար, իսկ կայուն խաղաղության մասին համաձայնագրից հետո ՈՒկրաինայում օտարերկրյա զորքերի ներկայությունն իմաստ չունի։ «ՈՒկրաինայի տարածքում գտնվող ցանկացած զորք Ռուսաստանը կդիտարկի որպես ոչնչացման օրինական թիրախ»,- ընդգծել է Պուտինը:               
 
Նորություններ » Կեցցե ինքնիշխան հեծանիվը

Կեցցե ինքնիշխան հեծանիվը

Կեցցե ինքնիշխան հեծանիվը
07.09.2025 | 14:16

Տեսեք՝ ինչ կոլորիտային պատկեր ունենք․ հերթական խայտառակ պարտությունից հետո (չնայած, ինչ Նիկոլը կա մեր կյանքում, էդ պարտություններն առկա են բոլոր ոլորտներում ու բոլոր առումներով), էսօր բարլուսով հանգիստ հեծանիվ ա քշում՝ անդարդ դեմքով, ժպիտով մարդկանց հիմարի տեղ դնում։

Էս ամեն ինչը հասկանալու համար, իհարկե, պիտի ամոթի ու կատարվածի խորը գիտակցում ունենաս, բայց եթե դու դասական պոպուլիստ ես ու մանիպուլյատոր, ապա պարտավոր ես հիշել քո պապական հեծանիվն ու ցինիկ դեմքով մարդկանց ձևական բարևես՝ ապացուցելով, որ ամեն ինչի վրա թքած ունես։

Հ․Գ․ Որ ասում եմ՝ սա նավս ա ու ծանր ոտ ունի, չեք հավատում․ հենց Ճապոնիայից հետ եկավ, նրանց վարչապետն էլ ընդեղ հրաժարական տվեց։

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 77

Տարածաշրջանային

Ոչ մի միջանցք չի կարող լինել, եթե դրան չեն մասնակցում Թուրքիան ու Ռուսաստանը

Ոչ մի միջանցք չի կարող լինել, եթե դրան չեն մասնակցում Թուրքիան ու Ռուսաստանը

Ղարսի պայմանագրով, Հարավկովկասյան երեք սովետական հանրապետություններն էլ ընդունել են հիմնական՝ մարտի 16-ի ռուս -թուրքական պայմանագիրը:
Նրա հռչակած դրույթները:
Սովետի փլուզումից հետո, և՛ Ադրբեջանը, և՛ Վրաստանը իրենց խորհրդարանների մակարդակով հրաժարվել են Ղարսի պայմանագրից...

Սոցցանցային գրառումներ

Երեկվա աշխարհը, այսօրը և ԱԲ-ն
Երեկվա աշխարհը, այսօրը և ԱԲ-ն

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին
Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
