Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.09.2025
 
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան արձագանքել է ՈՒկրաինայի տարածքին, մասնավորապես՝ Կիևին Ռուսաստանի հասցրած հարվածներին։ «Մենք պետք է հավատարիմ մնանք մեր որդեգրած ուղուն՝ ամրացնել ՈՒկրաինայի պաշտպանությունը և ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա՝ լրացուցիչ պատժամիջոցներով և սերտ համագործակցությամբ մեր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ»,- ասել է Կոշտան։               
 
Նորություններ » Հայաստանը չի կարող ուժեղ լինել պարտության խորհրդանիշ հանդիսացող իշխանության օրոք

Հայաստանը չի կարող ուժեղ լինել պարտության խորհրդանիշ հանդիսացող իշխանության օրոք

Հայաստանը չի կարող ուժեղ լինել պարտության խորհրդանիշ հանդիսացող իշխանության օրոք
08.09.2025 | 11:22

Մի քանի հազարամյակ Դամասկոսում հրեաներ էին ապրում:

Անցյալ դարի 80-ականներին նրանք ստիպված էին հեռանալ` չդիմացան Հաֆեզ Ասադի ռեժիմին:

Վերջերս հրեաները վերադարձան Դամասկոս: Սիրիայում ռադիկալ իսլամիստական ռեժիմ է, հարավում Սիրիան պատերազմի մեջ է Իսրայելի հետ: Իսրայելի զորքերն աստիճանաբար առաջ են շարժվում: Սակայն հրեաները, այնուամենայնիվ վերադարձան: Շուրջ 40 տարի անց:

Ճիշտ եք, եթե Իսրայելն ուժեղ չլիներ հրեաներին Դամասկոս չէին թողնի:

Ասածս այն է, որ Արցախ վերադառնալու վերաբերյալ խոսակցությունները փուչ են այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանն ուժեղ չէ: Իսկ Հայաստանը չի կարող ուժեղ լինել պարտության խորհրդանիշ հանդիսացող իշխանության օրոք:

Իսրայելին Սիրիա վերադառնալու համար անհրաժեշտ էր շուրջ 40 տարի: Որքա՞ն ժամանակ է անհրաժեշտ Հայաստանին... Հայաստանը վերադարձնելու համար:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 201

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հող-տարածքը պետության արտաքին ազդեցության ու արժեկշռի հարց է, սրան-նրան բաժանելու բան չէ

Հող-տարածքը պետության արտաքին ազդեցության ու արժեկշռի հարց է, սրան-նրան բաժանելու բան չէ

Ադրբեջանը պետական սահմանի մասին համաձայնագիր ունի միայն ՌԴ-ի հետ։ Մյուս երեք ցամաքային հարևանների՝ Վրաստանի, Հայաստանի Հանրապետության ու Իրանի հետ նման համաձայնագրեր չունի, այսինքն, այդ սահմանները փաստացի կամ պայմանական առկա են, բայց դրանք «միջազգայնորեն ճանաչված» չեն, քանի դեռ չկա «պետական սահմանի մասին» միջպետական համապատասխան համաձայնագիր...

Սոցցանցային գրառումներ

Ջորջիո Արմանի, Քեզ նվիրված այս տողերը՝ որպես փոքրիկ հարգանքի նշան մեծ ստեղծագործությանը
Ջորջիո Արմանի, Քեզ նվիրված այս տողերը՝ որպես փոքրիկ հարգանքի նշան մեծ ստեղծագործությանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին
Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.