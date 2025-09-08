Մի քանի հազարամյակ Դամասկոսում հրեաներ էին ապրում:
Անցյալ դարի 80-ականներին նրանք ստիպված էին հեռանալ` չդիմացան Հաֆեզ Ասադի ռեժիմին:
Վերջերս հրեաները վերադարձան Դամասկոս: Սիրիայում ռադիկալ իսլամիստական ռեժիմ է, հարավում Սիրիան պատերազմի մեջ է Իսրայելի հետ: Իսրայելի զորքերն աստիճանաբար առաջ են շարժվում: Սակայն հրեաները, այնուամենայնիվ վերադարձան: Շուրջ 40 տարի անց:
Ճիշտ եք, եթե Իսրայելն ուժեղ չլիներ հրեաներին Դամասկոս չէին թողնի:
Ասածս այն է, որ Արցախ վերադառնալու վերաբերյալ խոսակցությունները փուչ են այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանն ուժեղ չէ: Իսկ Հայաստանը չի կարող ուժեղ լինել պարտության խորհրդանիշ հանդիսացող իշխանության օրոք:
Իսրայելին Սիրիա վերադառնալու համար անհրաժեշտ էր շուրջ 40 տարի: Որքա՞ն ժամանակ է անհրաժեշտ Հայաստանին... Հայաստանը վերադարձնելու համար:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ