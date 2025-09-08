Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.09.2025
 
Երեք մույթն ավերելուց հետո փախել են, և աշխատող չկա
08.09.2025 | 11:56

Սա Ծիծեռնակաբերդն է, որի վերականգնման համար նախատեսված է եղել մոտ 800 միլիոն դրամ, բայց լուր տարածվեց, որ կառավարությունն իր բաժինը չի վճարել։

Ոչ մի պաշտոնական լուր այս մասին չկա։

Ցեղասպանության թանգարանի տնօրենը Հ-1 ով չգիտեր՝ ինչ ասել կատարվածի մասին։

Կոթողի համահեղինակը դժգոհ էր։

Յոթ ամսից համայն հայության համար հիշատակի ամենակարևոր օրն է։

Աշխատանքի ծավալը մեծ է և անգամ 3 մույթը կարգավորելու համար ժամանակը կարող է չհերիքել։

Չենք խոսում, որ տարածքում ծանր տեխնիկա մտցնելու պատճառով վնասվել է սալահատակը։

Մինչ այս պահը խնդրի շուրջ ամբողջական պատասխան չկա։

Նախարարը, վարչապետը լռում են։

Արթուր ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

