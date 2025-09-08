Երեք մույթն ավերելուց հետո փախել են, և աշխատող չկա

Սա Ծիծեռնակաբերդն է, որի վերականգնման համար նախատեսված է եղել մոտ 800 միլիոն դրամ, բայց լուր տարածվեց, որ կառավարությունն իր բաժինը չի վճարել։
Ոչ մի պաշտոնական լուր այս մասին չկա։
Ցեղասպանության թանգարանի տնօրենը Հ-1 ով չգիտեր՝ ինչ ասել կատարվածի մասին։
Կոթողի համահեղինակը դժգոհ էր։
Յոթ ամսից համայն հայության համար հիշատակի ամենակարևոր օրն է։
Աշխատանքի ծավալը մեծ է և անգամ 3 մույթը կարգավորելու համար ժամանակը կարող է չհերիքել։
Չենք խոսում, որ տարածքում ծանր տեխնիկա մտցնելու պատճառով վնասվել է սալահատակը։
Մինչ այս պահը խնդրի շուրջ ամբողջական պատասխան չկա։
Նախարարը, վարչապետը լռում են։
Արթուր ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Հղում1՝ https://www.facebook.com/.../pcb.../799896669058363
Հղում2՝ https://www.facebook.com/.../pcb.../762079966574376