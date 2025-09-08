Ջորջիո Արմանի, Քեզ նվիրված այս տողերը՝ որպես փոքրիկ հարգանքի նշան մեծ ստեղծագործությանը

Դու սովորեցրիր աշխարհին, որ պարզությունն էլ կարող է լինել շքեղություն, իսկ էլեգանտությունը՝ վեհություն։
Դու ստեղծեցիր տների, մարդկանց և պահերի համար հագուստ, որ սոսկ մարմինը չէր՝ նա պատմություն էր, մշակույթ, էմոցիա։
Իրական բացահայտում է նաև այն, որ Ջորջիո Արմանիի արմատները հայ են։
Նրա հայրը՝ ՈՒգո Արմանին, ծնվել է Օսմանյան կայսրությունում և գաղթել Իտալիա՝ Հայոց ցեղասպանության տարիներին։
Արմանիի հայկական ժառանգությունը ինքն իր մեջ արտացոլվել է նաև նրա արվեստում՝ օրինակ՝ 2022-ի «Métissage» հավաքածուում, որտեղ նա հայկական դիզայնի տարրեր է ընդգծել։
Քո ստեղծած աշխարհը մնում է լուսավոր, ինչպես բարակ, բայց կատարյալ կտորներից կազմված վերնաշապիկը, որն իսկական արվեստի հավերժական օրինակ է։ Դու մեզ ցույց տվեցիր, որ յուրաքանչյուրը կարող է զգալ գեղեցկությունը, ազատությունը և ինքնավստահությունը, պարզապես հագնելով ոչ միայն հագուստ, այլ նաև տեսլական և սեր։
Արմանի, աշխարհի մի անկյունում Դու հոգով և գույներով ապրելու արվեստ սերմանեցիր, և այդ ժառանգությունը կմնա հավերժ. անգամ առանց Քեզ, Դու շարունակելու ես շարժել ստեղծարար հոգիները, ոգեշնչել նոր սերունդներին ու դառնալ խորհրդանիշ՝ պարզության և փայլի միջև։
Խաղաղությամբ ննջես, տաղանդի մեծ վարպետ, աշխարհը Քեզ երբեք չի մոռանա։
Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ