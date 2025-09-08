Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ջորջիո Արմանի, Քեզ նվիրված այս տողերը՝ որպես փոքրիկ հարգանքի նշան մեծ ստեղծագործությանը

Ջորջիո Արմանի, Քեզ նվիրված այս տողերը՝ որպես փոքրիկ հարգանքի նշան մեծ ստեղծագործությանը

Ջորջիո Արմանի, Քեզ նվիրված այս տողերը՝ որպես փոքրիկ հարգանքի նշան մեծ ստեղծագործությանը
08.09.2025 | 12:20

Դու սովորեցրիր աշխարհին, որ պարզությունն էլ կարող է լինել շքեղություն, իսկ էլեգանտությունը՝ վեհություն։

Դու ստեղծեցիր տների, մարդկանց և պահերի համար հագուստ, որ սոսկ մարմինը չէր՝ նա պատմություն էր, մշակույթ, էմոցիա։

Իրական բացահայտում է նաև այն, որ Ջորջիո Արմանիի արմատները հայ են։

Նրա հայրը՝ ՈՒգո Արմանին, ծնվել է Օսմանյան կայսրությունում և գաղթել Իտալիա՝ Հայոց ցեղասպանության տարիներին։

Արմանիի հայկական ժառանգությունը ինքն իր մեջ արտացոլվել է նաև նրա արվեստում՝ օրինակ՝ 2022-ի «Métissage» հավաքածուում, որտեղ նա հայկական դիզայնի տարրեր է ընդգծել։

Քո ստեղծած աշխարհը մնում է լուսավոր, ինչպես բարակ, բայց կատարյալ կտորներից կազմված վերնաշապիկը, որն իսկական արվեստի հավերժական օրինակ է։ Դու մեզ ցույց տվեցիր, որ յուրաքանչյուրը կարող է զգալ գեղեցկությունը, ազատությունը և ինքնավստահությունը, պարզապես հագնելով ոչ միայն հագուստ, այլ նաև տեսլական և սեր։

Արմանի, աշխարհի մի անկյունում Դու հոգով և գույներով ապրելու արվեստ սերմանեցիր, և այդ ժառանգությունը կմնա հավերժ. անգամ առանց Քեզ, Դու շարունակելու ես շարժել ստեղծարար հոգիները, ոգեշնչել նոր սերունդներին ու դառնալ խորհրդանիշ՝ պարզության և փայլի միջև։

Խաղաղությամբ ննջես, տաղանդի մեծ վարպետ, աշխարհը Քեզ երբեք չի մոռանա։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

