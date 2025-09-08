Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.09.2025
 
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան արձագանքել է ՈՒկրաինայի տարածքին, մասնավորապես՝ Կիևին Ռուսաստանի հասցրած հարվածներին։ «Մենք պետք է հավատարիմ մնանք մեր որդեգրած ուղուն՝ ամրացնել ՈՒկրաինայի պաշտպանությունը և ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա՝ լրացուցիչ պատժամիջոցներով և սերտ համագործակցությամբ մեր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ»,- ասել է Կոշտան։               
 
Նորություններ » Սեպտեմբերի 8-ը Ամենասրբուհու` Տիրամոր, ծննդյան օրն է

Սեպտեմբերի 8-ը Ամենասրբուհու` Տիրամոր, ծննդյան օրն է

Սեպտեմբերի 8-ը Ամենասրբուհու` Տիրամոր, ծննդյան օրն է
08.09.2025 | 12:31

Մեր Սրբուհին է, որ ամենադժվարին կացության մեջ միշտ ձեռք է մեկնում, ՈՒմ ուղղված աղոթքները միշտ տեղ են հասնում:

Մեր Մայրն է, որը մեզ միշտ սփոփում է ու տանում է լույսի ճանապարհով: Սուրբ Մարիամ Աատվածածինը մեր բարեխոսն է Տեր Հիսուս Քրիստոսի մոտ:

Նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում սեպտեմբերի 8֊ին Սուրբ Պատարագի սկիզբը 10։00 է։ Սիրով սպասում ենք բոլորիդ։

Թող Սուրբ Տիրամայրը բարեխոս լինի բոլորիս համար։

«Մա՛յր անարատ, լո՛ւյս գերազանց, գովելի ես, գովելի.

Համասփյո՛ւռ բույս, զա՛րդ նազելի, տենչալի ես, տենչալի.

Երջանիկ լո՛ւյս ամենօրհնյալ, անձկալի ես, անձկալի,

Մեղավորաց ես բարեխոս, խնկելի ես, խնկելի» (Տաղ Աստվածածնի)։

Նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու պաշտոնական էջից

Դիտվել է՝ 129

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հող-տարածքը պետության արտաքին ազդեցության ու արժեկշռի հարց է, սրան-նրան բաժանելու բան չէ

Հող-տարածքը պետության արտաքին ազդեցության ու արժեկշռի հարց է, սրան-նրան բաժանելու բան չէ

Ադրբեջանը պետական սահմանի մասին համաձայնագիր ունի միայն ՌԴ-ի հետ։ Մյուս երեք ցամաքային հարևանների՝ Վրաստանի, Հայաստանի Հանրապետության ու Իրանի հետ նման համաձայնագրեր չունի, այսինքն, այդ սահմանները փաստացի կամ պայմանական առկա են, բայց դրանք «միջազգայնորեն ճանաչված» չեն, քանի դեռ չկա «պետական սահմանի մասին» միջպետական համապատասխան համաձայնագիր...

Սոցցանցային գրառումներ

Ջորջիո Արմանի, Քեզ նվիրված այս տողերը՝ որպես փոքրիկ հարգանքի նշան մեծ ստեղծագործությանը
Ջորջիո Արմանի, Քեզ նվիրված այս տողերը՝ որպես փոքրիկ հարգանքի նշան մեծ ստեղծագործությանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին
Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.