Սեպտեմբերի 8-ը Ամենասրբուհու` Տիրամոր, ծննդյան օրն է

Մեր Սրբուհին է, որ ամենադժվարին կացության մեջ միշտ ձեռք է մեկնում, ՈՒմ ուղղված աղոթքները միշտ տեղ են հասնում:
Մեր Մայրն է, որը մեզ միշտ սփոփում է ու տանում է լույսի ճանապարհով: Սուրբ Մարիամ Աատվածածինը մեր բարեխոսն է Տեր Հիսուս Քրիստոսի մոտ:
Նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում սեպտեմբերի 8֊ին Սուրբ Պատարագի սկիզբը 10։00 է։ Սիրով սպասում ենք բոլորիդ։
Թող Սուրբ Տիրամայրը բարեխոս լինի բոլորիս համար։
«Մա՛յր անարատ, լո՛ւյս գերազանց, գովելի ես, գովելի.
Համասփյո՛ւռ բույս, զա՛րդ նազելի, տենչալի ես, տենչալի.
Երջանիկ լո՛ւյս ամենօրհնյալ, անձկալի ես, անձկալի,
Մեղավորաց ես բարեխոս, խնկելի ես, խնկելի» (Տաղ Աստվածածնի)։
Նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու պաշտոնական էջից