ԵՊՀ-ում պատրաստվում են ճանապարհորդել... մանրէների հետ

08.09.2025 | 13:01

Զարմանալ պետք չէ:

2025 թվականի սեպտեմբերի 17-ին ԵՊՀ-ում մեկնարկում է «Ճանապարհորդություն մանրէների հետ» խորագրով աշխատաժողովը:

Այսինքն, այդ օրը ԵՊՀ-ում կհավաքվեն մանրէասեր անձինք, որոնցից յուրաքանչյուրին կկցեն ԵՊՀ-ում բնակվող մանրէների խմբերին և նրանք կմեկնեն ճանապարհորդության:

Որտե՞ղ:

Չգիտեմ:

Ենթադրաբար` ամենուրեք:

Ամեն դեպքում, վատ նախաձեռնություն չէ:

Մինչ օրս հայտնի էին լեռնային, մշակութային, բժշկական, ծովային, գործնական, ինչպես նաև էկոտուրիզմը:

Կա նաև սեքստուրիզմ, սակայն մանրէատուրիզմ դեռ չկար:

Դա էլ կտեսնենք:

ԵՊՀ-ում մանրէները մեծ ապագա ունեն:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

