08.09.2025
 
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան արձագանքել է ՈՒկրաինայի տարածքին, մասնավորապես՝ Կիևին Ռուսաստանի հասցրած հարվածներին։ «Մենք պետք է հավատարիմ մնանք մեր որդեգրած ուղուն՝ ամրացնել ՈՒկրաինայի պաշտպանությունը և ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա՝ լրացուցիչ պատժամիջոցներով և սերտ համագործակցությամբ մեր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ»,- ասել է Կոշտան։               
 
Տերը նայում է ոչ թե հավաքվածների թվին, այլ՝ ներքին հավատքին

Տերը նայում է ոչ թե հավաքվածների թվին, այլ՝ ներքին հավատքին

Տերը նայում է ոչ թե հավաքվածների թվին, այլ՝ ներքին հավատքին
08.09.2025 | 13:24

Սիրելի՛ հավատացյալ եղբայրներ և քույրեր ի Քրիստոս,

Եկեղեցու կյանքում չափանիշը երբեք չի եղել մարդկանց բազմությունը, այլ` բարեպաշտ հավատացյալների հավատքի խորությունը և նվիրումը։

Տերը նայում է ոչ թե հավաքվածների թվին, այլ ներքին հավատքին։

Ինչպես Սուրբ Գիրքն է վկայում․

«Որտեղ երկու կամ երեք հոգի իմ անունով հավաքված լինեն, այնտեղ եմ Ես նրանց մեջ» (Մատթ. 18․20)։

Այսօր ցանկանում ենք գնահատել և մեծարել այն հավատավոր ժողովրդին, որ իր սրտաբուխ նվիրումով հավատարիմ է մնում Մայր Եկեղեցուն և իրենց հոգևոր հովիվներին, որոնք էլ իրերնց հերթին` թեմի առաջնորդին և Նորին Սրբություն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։ Որովհետև եկեղեցու զորությունը ոչ թե մարդկանց թվի մեջ է, այլ` եկեղեցու առաջնորդների շուրջ համախմբածների միասնականության և հնազանդության։

Երեցի` քահանայի կողմից եպիսկոպոսին ու կաթողիկոսին հնազանդվելը ոչ թե մարդկային ենթարկություն է, այլ` հավատարմություն Քրիստոսին և Սուրբ Հոգով հաստատված աստվածատուր կարգին։ Իսկ երբ ժողովուրդն իր հովվի շուրջը հավաքված է մնում, հովիվն էլ իր հերթին հնազանդ է առաջնորդին ու կաթողիկոսին, ահա այդ ժամանակ համայնքը դառնում է կենդանի ու զորավոր մարմին Քրիստոսի։

Թող մեր հավատքի զորությունը գերազանցի անհավատների և աստվածամարտների թվին։ Թող մեր լուռ նվիրումը ավելի բարձր աղաղակի, քան` անօրենների բազմության աղմուկը։ Եվ թող կաթողիկոսի, եպիսկոպոսների և իրենց ուխտին հավատարիմ հովվների շուրջ միաբանված բարեպաշտ հավատացյալ ժողովուրդը միշտ լինի օրհնված և խաղաղությամբ լեցուն։

Տեր Վրթանես ԲԱՂԱԼՅԱՆ

Բյուրականի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի

Հող-տարածքը պետության արտաքին ազդեցության ու արժեկշռի հարց է, սրան-նրան բաժանելու բան չէ

Հող-տարածքը պետության արտաքին ազդեցության ու արժեկշռի հարց է, սրան-նրան բաժանելու բան չէ

Ադրբեջանը պետական սահմանի մասին համաձայնագիր ունի միայն ՌԴ-ի հետ։ Մյուս երեք ցամաքային հարևանների՝ Վրաստանի, Հայաստանի Հանրապետության ու Իրանի հետ նման համաձայնագրեր չունի, այսինքն, այդ սահմանները փաստացի կամ պայմանական առկա են, բայց դրանք «միջազգայնորեն ճանաչված» չեն, քանի դեռ չկա «պետական սահմանի մասին» միջպետական համապատասխան համաձայնագիր...

Ջորջիո Արմանի, Քեզ նվիրված այս տողերը՝ որպես փոքրիկ հարգանքի նշան մեծ ստեղծագործությանը
Ջորջիո Արմանի, Քեզ նվիրված այս տողերը՝ որպես փոքրիկ հարգանքի նշան մեծ ստեղծագործությանը

Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին
Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
