Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.09.2025
 
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան արձագանքել է ՈՒկրաինայի տարածքին, մասնավորապես՝ Կիևին Ռուսաստանի հասցրած հարվածներին։ «Մենք պետք է հավատարիմ մնանք մեր որդեգրած ուղուն՝ ամրացնել ՈՒկրաինայի պաշտպանությունը և ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա՝ լրացուցիչ պատժամիջոցներով և սերտ համագործակցությամբ մեր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ»,- ասել է Կոշտան։               
 
Նորություններ » Տիեզերական մարմինների ուղեծրերը բարդ են ու անկառավարելի

Տիեզերական մարմինների ուղեծրերը բարդ են ու անկառավարելի

Տիեզերական մարմինների ուղեծրերը բարդ են ու անկառավարելի
08.09.2025 | 19:11

Երեկ տեսա կարմիր լուսինը։ Ափսոս՝ մոտս հեռադիտակ չկար, որ ավելի մոտից նայեի։

Շատ հետաքրքիր էր։ Փաստորեն՝ Երկիրը հայտվել էր արևի ու լուսնի միջև, լուսնից փակել էր արևի լույսը, ու լուսինն ընկղմվել էր արնակարմիր խավարի մեջ։ Փինք Ֆլոյդը երևի երեկ կերգեր՝ the red side of the moon կամ the bloody side of the moon, որ ամբողջացներ իր լուսներգությունը։

Իսկ էդ ժամանակ լուսնի վրա արևի խավարում էր։

Բայց ուրիշ հետաքրքիր բաներ էլ կային։ Օրինակ՝ էդ պահին կարելի էր հաստատ ասել, թե արևը որտեղ ա։ Եթե շրջվեիր ու նույն գծով հետ նայեիր, նախ՝ հայացքով կընկղմվեիր Երկիր մոլորակի մեջ, կհասնեիր երկրի հրե, բոցավառ միջուկին՝ ամենակենտրոնին, հետո, եթե շարունակեիր, դուրս կգայիր Երկրի մյուս կողմից, ու արևը հենց քո գլխավերևում կլիներ՝ ամենազենիթում։ Այսինքն՝ էդ պահին դու զենիթի ճիշտ հակառակ կողմում էիր գտնվում՝ թինեզում։

Իսկ երբ երկրի վրա արևի խավարում ա, էդ ժամանակ լուսնի վրա երկրի խավարում ա լինում։ Բայց լուսինը փոքր ա ու լրիվ չի փակում արևը։ Եթե լուսնեցիները նայեին երկրին, կտեսնեին լուսնի կլոր ստվերը, որ սահում ա մայր Երկիր մոլորակի վրա։

Տիեզերական մարմինների ուղեծրերը բարդ են ու անկառավարելի։ Դրանք տիեզերական օրենքներով են գծվում։ Բայց մարդն ունի նաև ներքին ուղեծրեր, որոնք իր իշխանության տակ են։

Ու երբ մարդու եսը հայտնվում ա գիտակցության ու խղճի միջև, տեղի ա ունենում խղճի խավարում։ Եսը գիտակցությունից փակում ա խղճի ճառագայթները, ու գիտակցությունն ընկղմվում ա անխղճության խավարի մեջ։ Իսկ երբ գիտակցությունը զրկվում ա խղճից, վերածվում ա մի ահավոր ու անկառավարելի զենքի, քանի որ կորցնում ա իր բարոյական չափումները, չի կարողանում գնահատել իր արարքները ու խղճի փոխարեն կենդանական բնազդներն ա օգտագործում՝ որպես գնահատման գործիք, որոնք արդարացնում են գիտակցության հզոր կարողությամբ գործվող ամեն ոճիր։

Դա էն ա, ինչը մենք էսօր տեսնում ենք մեր շուրջը։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 578

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հող-տարածքը պետության արտաքին ազդեցության ու արժեկշռի հարց է, սրան-նրան բաժանելու բան չէ

Հող-տարածքը պետության արտաքին ազդեցության ու արժեկշռի հարց է, սրան-նրան բաժանելու բան չէ

Ադրբեջանը պետական սահմանի մասին համաձայնագիր ունի միայն ՌԴ-ի հետ։ Մյուս երեք ցամաքային հարևանների՝ Վրաստանի, Հայաստանի Հանրապետության ու Իրանի հետ նման համաձայնագրեր չունի, այսինքն, այդ սահմանները փաստացի կամ պայմանական առկա են, բայց դրանք «միջազգայնորեն ճանաչված» չեն, քանի դեռ չկա «պետական սահմանի մասին» միջպետական համապատասխան համաձայնագիր...

Սոցցանցային գրառումներ

Տիեզերական մարմինների ուղեծրերը բարդ են ու անկառավարելի
Տիեզերական մարմինների ուղեծրերը բարդ են ու անկառավարելի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին
Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.