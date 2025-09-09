Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.09.2025
 
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան արձագանքել է ՈՒկրաինայի տարածքին, մասնավորապես՝ Կիևին Ռուսաստանի հասցրած հարվածներին։ «Մենք պետք է հավատարիմ մնանք մեր որդեգրած ուղուն՝ ամրացնել ՈՒկրաինայի պաշտպանությունը և ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա՝ լրացուցիչ պատժամիջոցներով և սերտ համագործակցությամբ մեր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ»,- ասել է Կոշտան։               
 
Նորություններ » Մշակիր ինքդ քեզ

Մշակիր ինքդ քեզ

Մշակիր ինքդ քեզ
08.09.2025 | 21:59
Սեպտեմբերի 9
- Քո զորությամբ մենք կհաղթենք:
- Այո: Քո այդ հաղթող Զորությունը ստանում ես Ինձնից: Ինձ հետ եղողը չի պարտվում: Նշանակում է` հաջողության գաղտնիքը Ինձ հետ ապրելու մեջ է:
Եթեկամենում ես կյանքից լավագույնը ստանալ, այդ դեպքում ավելի մոտ արի Ինձ։
Ինձ, որ Տերն եմ ու պարգևողը կյանքի: Վարձատրությունը, անշուշտ, շռայլ կլինի, կատարյալ հաջողություն, բայց Իմ հաջողությունը:
Այդ հաջողություններն են` շահված հոգիներ, բուժված հիվանդություններ, դուրս նետված դևեր:
Այդ հաջողությունը երբեմն կլինի կատարյալ զոհողություն, նման Գողգոթայում տեղի ունեցածին: Երբեմն կլինի հաջողությունը մեկի, որ բառ չարտասանեց թշնամիների արհամարհանքի, չարչարանքի ու անարգող աղմուկների դեմ։
Կամ կլինի հաջողությունը հարուցյալ Փրկչի, երբ Նա Զատկի առավոտյան քայլում էր Հովսեփ Արիմաթացու պարտեզում:
Այս բոլորն Իմ հաջողություններն են:
Աշխարհի մարդկանց կարող է թվալ, որ դու ձախողվել ես, սակայն աշխարհը չի դատում այնպես, ինչպես Ես եմ դատում:
Սիրով ու երկյուղածությամբ ծնկի արի Իմ հայտնության առջև:
Հոգևոր ճշմարտությունները տեսնելու պատեհությունը մեծ ուրախություն է:
Երբ երկինքը բաց է, Ձայնը խոսում է ոչ թե բոլոր, այլ միայն հավատարիմ սրտերին:
Իմացիր, որ քո աշխատանքի ամենաառաջին ու ամենամեծ դաշտը դու ես: Քո առաջին գործն է քաշել, դեն նետել փուշն ու մոլախոտը. տնկել բարի տնկիներ, տնկածների շուրջը փորել, խնամքով մշակել ու հասցնել պտղաբերումին: Երբ այս ամենը բարեխղճորեն կատարվի, այնժամ Ես քեզ ուրիշ դաշտեր կառաջնորդեմ:
Դիտվել է՝ 124

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հող-տարածքը պետության արտաքին ազդեցության ու արժեկշռի հարց է, սրան-նրան բաժանելու բան չէ

Հող-տարածքը պետության արտաքին ազդեցության ու արժեկշռի հարց է, սրան-նրան բաժանելու բան չէ

Ադրբեջանը պետական սահմանի մասին համաձայնագիր ունի միայն ՌԴ-ի հետ։ Մյուս երեք ցամաքային հարևանների՝ Վրաստանի, Հայաստանի Հանրապետության ու Իրանի հետ նման համաձայնագրեր չունի, այսինքն, այդ սահմանները փաստացի կամ պայմանական առկա են, բայց դրանք «միջազգայնորեն ճանաչված» չեն, քանի դեռ չկա «պետական սահմանի մասին» միջպետական համապատասխան համաձայնագիր...

Սոցցանցային գրառումներ

Տիեզերական մարմինների ուղեծրերը բարդ են ու անկառավարելի
Տիեզերական մարմինների ուղեծրերը բարդ են ու անկառավարելի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին
Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.