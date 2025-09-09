Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.09.2025
 
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան արձագանքել է ՈՒկրաինայի տարածքին, մասնավորապես՝ Կիևին Ռուսաստանի հասցրած հարվածներին։ «Մենք պետք է հավատարիմ մնանք մեր որդեգրած ուղուն՝ ամրացնել ՈՒկրաինայի պաշտպանությունը և ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա՝ լրացուցիչ պատժամիջոցներով և սերտ համագործակցությամբ մեր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ»,- ասել է Կոշտան։               
 
Նորություններ » Ուզու՞մ եք պատժել Արթուր Հովհաննիսյանին

Ուզու՞մ եք պատժել Արթուր Հովհաննիսյանին

Ուզու՞մ եք պատժել Արթուր Հովհաննիսյանին
09.09.2025 | 11:24

Զուգարանի յորշիկի կազմվածքով ու հոգեկերտվածքով էդ ինդիվիդը որևէ ռեալ աշխատանքի կատեգորիկ անպիտան էակ է, որի միակ հմտությունը քաղաքական կեղտոտ ծառայություններ մատուցելն է, դա միակ բանն է, որի համար իրեն պահում ու տեղ են տալիս ՔՊ-ում։

Առաջիկայում ՔՊ համագումարն է, դրանից քիչ անց էլ ԱԺ ընտրացուցակի ձևավորման պրոցեսը։ Նա էդ մրցապայքարում առաջ անցնելու մի ռեալ շանս ունի` հնարավորինս հաճախ հայտնվել սկանդալների կենտրոնում, ցույց տալ, որ կեղտոտ գործի մեջ իրեն հավասար ոչ ոք չկա։ Ու վստահաբար դա կգնահատվի։

Ուզու՞մ եք վնասել նրան` ոչ մի դեպքում լուրջ մի վերաբերվեք, վեճի մեջ մի մտեք, թույլ մի տվեք սկանդալ սադրի ու ամենակարևորը` միկրաֆոն դեմ մի՛ տվեք։ Ինքը հայհոյում է, դուք ասեք «մեր ամենասիրած դեպուտատն է», ինքը ձեզ թշնամի է հռչակում` դուք ասեք «մեր ախպերն ա», ինքը ձեզ թալանում է մեղադրում, դուք ասեք «էրեկ իրար հետ խմում էինք` ինքը մի քիչ չափն անցավ, վաղը լավ կլինի»։

Անխոս, հին աշխարհի մեր պատկերացումները մեզ դրդում են դատապարտող հայտարարություններ անել ու այդպիսի հայտարարություններ պահանջել հին աշխարհի ինստիտուտներից։ Բայց մոռացեք դա, չկա՛ն ոչ դեմոկրատիան, ո՛չ լիբերալիզմը, ո՛չ մարդու իրավունքները... կլինի, երբ մենք կամք դրսևորենք մի գլուխ բարձր լինել հին աշխարհից։

Հիմա չոր ու սառնասիրտ հաշվարկի ժամանակն է` վնասեք նրանց առանձին-առանձին բոլոր օրինական ու քաղաքական մեթոդներով։

Ու առհասարակ` առաջին պլան բերեք անլեզու ՔՊ-ականներին, օգնեք ցուցակում բարձր տեղեր գրավեն, թող իրանք լինեն առճակատման «հերոսները»։

Միքայել ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ

Դիտվել է՝ 125

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հող-տարածքը պետության արտաքին ազդեցության ու արժեկշռի հարց է, սրան-նրան բաժանելու բան չէ

Հող-տարածքը պետության արտաքին ազդեցության ու արժեկշռի հարց է, սրան-նրան բաժանելու բան չէ

Ադրբեջանը պետական սահմանի մասին համաձայնագիր ունի միայն ՌԴ-ի հետ։ Մյուս երեք ցամաքային հարևանների՝ Վրաստանի, Հայաստանի Հանրապետության ու Իրանի հետ նման համաձայնագրեր չունի, այսինքն, այդ սահմանները փաստացի կամ պայմանական առկա են, բայց դրանք «միջազգայնորեն ճանաչված» չեն, քանի դեռ չկա «պետական սահմանի մասին» միջպետական համապատասխան համաձայնագիր...

Սոցցանցային գրառումներ

Տիեզերական մարմինների ուղեծրերը բարդ են ու անկառավարելի
Տիեզերական մարմինների ուղեծրերը բարդ են ու անկառավարելի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին
Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.