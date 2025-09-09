Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Դուք աշխարհի լույսն եք»
09.09.2025 | 11:56

«Դուք աշխարհի լույսն եք»

(Մատթեոս 5:14-16)

Աստվածաշունչը մեզ հիշեցնում է․

մենք աշխարհի լույսն ենք։

Մարդը միայն իր համար չէ ստեղծված․ նա կրում է մի լույս, որը պետք է փայլի ուրիշների ճանապարհին։

Երբեմն թվում է՝ մեր փոքր քայլերը ոչինչ չեն փոխում։ Բայց մի ժպիտը, մի բարի խոսքը, մեկին ձեռք մեկնելը հենց այն լույսն է, որը փարատում է ուրիշի մթությունը։

Աշխարհը միշտ էլ ունեցել է իր մութ անկյունները։ Բայց լույսի համար մթությունը երբեք հաղթանակ չի։ Մոմի փոքրիկ կրակը նույնիսկ ամենամեծ մթության մեջ իր տեղը բացում է։

ՈՒրեմն, թող մեր գործերն ու խոսքերը լինեն այն լույսը, որ մարդիկ տեսնեն ու դրանից ուժ ստանան։ Որպեսզի մեր լույսի աղբյուրի՝ Աստծո անունը փառավորվի։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

Դիտվել է՝ 128

