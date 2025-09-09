Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան արձագանքել է ՈՒկրաինայի տարածքին, մասնավորապես՝ Կիևին Ռուսաստանի հասցրած հարվածներին։ «Մենք պետք է հավատարիմ մնանք մեր որդեգրած ուղուն՝ ամրացնել ՈՒկրաինայի պաշտպանությունը և ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա՝ լրացուցիչ պատժամիջոցներով և սերտ համագործակցությամբ մեր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ»,- ասել է Կոշտան։               
 
Նորություններ » ՀայՓոստն առաջնորդվում է ֆեյք որոշումներով

ՀայՓոստն առաջնորդվում է ֆեյք որոշումներով

ՀայՓոստն առաջնորդվում է ֆեյք որոշումներով
09.09.2025 | 13:32

ՀայՓոստում էի:

6-րդ բաժանմունքում:

Նամակ էի ուղարկում:

Աշխատակցուհին անձնագիրս պահանջեց: Տվեցի: Հեռախոսիս համարը հարցրեց: Ասացի:

Հետաքրքրվեց՝ ժամանակին այլ անձնագիր ունեցե՞լ եմ (?):

Պատասխանեցի, որ ունեցել եմ:

Պահանջեց, որ ներկայացնեմ նախկին անձնագրիս տվյալները:

Նյարդայնացա, քանզի այսպես շարունակվելու դեպքում, ՀայՓոստում ինձանից ծննդյան, ԶԱԳՍ-ի, միգուցե` մահվան, վկայական պահանջեին:

Ի պատասխան, աշխատակցուհին առաջարկեց սեղանին սկոչով փակցված թղթի (նկարը մեկնաբանություններում) բովանդակությանը ծանոթանալ: Կարդացի:

Իբր «որոշում» էր:

Ոչ անուն-ազգանուն կար, ոչ ստորագրություն, ոչ կնիք: «Որոշումը» սկսվում էր 17.2 կետից և ավարտվում 17.3 կետով:

Ամենազավեշտալին` «որոշման» վերջում գրված «հարգանքով»-ն է:

Դա իրավաբանության մեջ նորամուծություն է:

Կարծում եմ` Հյուսիսային Կորեայում դրա համար պետական լուրջ մրցանակ կտան:

Մի խոսքով, դասական ֆեյք փաստաթուղթ:

Փաստորեն, ՀայՓոստում նորաձև է մոլորեցնել հաճախորդներին:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 107

Մեկնաբանություններ

