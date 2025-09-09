ԱԺ հերթական նստաշրջանը սկսվեց, նիկոլականները դաշտը սկսեցին լցնել աղբով, որ մարդկանց զբաղացնեն: Դե իրենք էլ ծածուկ իրենց խարդավանքներն ու օրակարգը առաջ տանեն:
Լրատվականները կարևոր դերակատարում ունեն այս վիճակում, օրինակ, չլուսաբանել և չտարածել սինլքորներին, բայց դե ում ինչ ասես:
Օրինակ, Ազատությունռադիոկայան-ը ջանասիրությամբ կտարածի ԱԺ-ում առկա որոշ խուժանների զրույցը, բայց հանկարծ չի գա մամուլի ասուլիս ու լսի, թե ապօրինի կալանավորված Արքեպիսկոպոսի գործով ինչ նոր զարգացումներ կան, չի գա, որ հանկարծ հանրությանը ճշմարտություն չմատուցի:
Ազգային պետություն հաստատվելուն պես բոլոր կեղծ և գործակալական ՀԿ-ներն ու մեդիաները ուղղակի արգելվելու են: Սա զուտ իմացություն: Ազգային ամոթը չի կարող հարատև լինել, եթե պետություն ենք ուզում ունենալ:
Հովհաննես Ավետիսյան