Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան արձագանքել է ՈՒկրաինայի տարածքին, մասնավորապես՝ Կիևին Ռուսաստանի հասցրած հարվածներին։ «Մենք պետք է հավատարիմ մնանք մեր որդեգրած ուղուն՝ ամրացնել ՈՒկրաինայի պաշտպանությունը և ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա՝ լրացուցիչ պատժամիջոցներով և սերտ համագործակցությամբ մեր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ»,- ասել է Կոշտան։               
 
09.09.2025 | 15:13

ԱԺ հերթական նստաշրջանը սկսվեց, նիկոլականները դաշտը սկսեցին լցնել աղբով, որ մարդկանց զբաղացնեն: Դե իրենք էլ ծածուկ իրենց խարդավանքներն ու օրակարգը առաջ տանեն:

Լրատվականները կարևոր դերակատարում ունեն այս վիճակում, օրինակ, չլուսաբանել և չտարածել սինլքորներին, բայց դե ում ինչ ասես:

Օրինակ, Ազատությունռադիոկայան-ը ջանասիրությամբ կտարածի ԱԺ-ում առկա որոշ խուժանների զրույցը, բայց հանկարծ չի գա մամուլի ասուլիս ու լսի, թե ապօրինի կալանավորված Արքեպիսկոպոսի գործով ինչ նոր զարգացումներ կան, չի գա, որ հանկարծ հանրությանը ճշմարտություն չմատուցի:

Ազգային պետություն հաստատվելուն պես բոլոր կեղծ և գործակալական ՀԿ-ներն ու մեդիաները ուղղակի արգելվելու են: Սա զուտ իմացություն: Ազգային ամոթը չի կարող հարատև լինել, եթե պետություն ենք ուզում ունենալ:

Հովհաննես Ավետիսյան

