09.09.2025
 
Նորություններ » Ամենամոլեռանդ բռնապետները իշխանության եկած լիբերալներն են

09.09.2025 | 19:29

Մենք ապրում ենք մի իշխանության օրոք, որը կալանավորել է բարձրաստիճան հոգևորականների՝ իրենց դեմ պայքարելու և խոսք հնչեցնելու համար, որը մարդուն կալանավորել է ընդամենը նրա համար, որ վերջինս ասել է՝ մեր ձևով ենք պայքարելու, որի օրոք կան բազմաթիվ քաղբանտարկյալներ, որի օրոք մարդկանց աշխատանքից ազատում են լայք դնելու և քոմենթ գրելու համար, որի ղեկավարն ասում է՝ կառավարությունը ես եմ, ով ինձ նման չի մտածում, թող դիմում գրի ազատվի, ասում է՝ ինչի կա՞ տենց դատավոր, ով կարող ա իմ ասածը չանի և այլն: Բռնապետության մասին խոսելիս լավ կլիներ նախ խոսել այսօրվա մասին, որովհետև այն, ինչ այսօր կատարվում է՝ աննախադեպ է իր ծավալներով և իր լկտիությամբ: Ընկերությունը՝ ընկերություն, բայց ճիշտը պիտի ասվի: Ու պետք չի ասել՝ բա տես, դու ազատ քննադատում ես, ու քեզ չեն բռնում: Ես բոլոր իշխանությունների ժամանակ էլ առիթ ունեցել եմ քննադատելու, ու ինձ չեն բռնել: Այն, ինչ հիմա է կատարվում, նույնիսկ համեմատելի չի նախկինում եղած դեպքերի հետ: Հազար անգամ ասել եմ՝ ի՞նչը ինչի հետ եք համեմատում: Միշտ ասել եմ և կրկնում եմ՝ ամենամոլեռանդ բռնապետները իշխանության եկած լիբերալներն են:

Արամ Աբաջյան

Դիտվել է՝ 115

