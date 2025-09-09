Աղոթարան
09.09.2025 | 22:00
Քաղցրասիրտ և Ամենակարող Տեր,
այսօր էլ Քո ողորմությամբ աչքերս բացվեցին։
Քո առաջ կանգնում եմ որպես մեղավոր,
խոնարհվում եմ և խնդրում՝
մի՛հիշիր իմ մեղքերը,
այլ Քո գթությամբ մաքրի՛ր ինձ։
Տեր իմ, զերծ պահիր ինձ չարի հնարքներից
և խաղաղություն պարգևիր սրտիս։
Փրկի՛ր ինձ, ինչպես հայրն է փրկում իր զավակին,
գրկի՛ր ինձ, ինչպես մայրն է գրկում իր որդուն։
Թող իմ օրն ավարտվի այնպես, ինչպես սկսվեց՝
Քո անունով և Քո խաղաղությամբ։
Տե՛ր, Դու իմ սկիզբն ես և իմ վախճանը,
իմ փրկության ճանապարհը։
Ամեն։
