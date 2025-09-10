Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.09.2025
 
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան արձագանքել է ՈՒկրաինայի տարածքին, մասնավորապես՝ Կիևին Ռուսաստանի հասցրած հարվածներին։ «Մենք պետք է հավատարիմ մնանք մեր որդեգրած ուղուն՝ ամրացնել ՈՒկրաինայի պաշտպանությունը և ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա՝ լրացուցիչ պատժամիջոցներով և սերտ համագործակցությամբ մեր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ»,- ասել է Կոշտան։               
 
Նորություններ » Նոքարը

Նոքարը

Նոքարը
10.09.2025 | 10:41

Մենք նրա անունը չգիտեինք: Նոքար էինք կանչում, ծնողներն էին այդպես կամեցել: Նիհարավուն, միշտ մեղավոր մի ժպիտ դեմքին, բարի տղա էր նա, մեզ հասակակից: Գիտեինք, որ թուրք էր, բայց չէինք հասկանում ինչու՞, ինչպե՞ս։

Գերանբոյի շրջանի գյուղերից էր: Ընտանիքում ծնված երեխաները մեկը մյուսի հետևից մահացել էին, ծնողներն էլ որոշել էին նորածին տղային հայի ընտանիքում որդեգիր թողնել, գուցե բախտին խաբեին: Եվ մի քանի շաբաթական փոքրիկին բերել էին քիրվայի տուն, այստեղ նույն հասակի երեխա կար, մայրն անմիջապես թուրքի բարուրը դրել էր իր բարուրի կողքին և հավասար գուրգուրանքով մայրություն արել երկուսին: Հետո մահացել էր նրա իսկական մայրը, հայրն ամուսնացել էր, երկրորդ կնոջից երեխա ունեցել, և Նոքարը լռվել, մնացել էր հայի հարկի տակ, մինչև տեսնեն՝ ինչ պիտի անեն:

Ինչ պիտի անեն, մինչ մեծերը կորոշեին, Նոքարը մեծացել, յոթ-ութ տարեկան տղա էր դարձել, դպրոց գնալու ժամանակն էր արդեն և իր ախպերացու Գևորի հետ դասի նստեց մեր դասարանում: Այստեղ մենք առաջին անգամ իմացանք, որ նա ուրիշ անուն ունի: Երբ ուսուցչուհին ներկա բացակայի ժամանակ կարդաց Բաբաքյոխյան Ռաֆայել, ոչ մեկը չարձագանքեց.

- Ռաֆայել, ասա ներկա:

Լռություն:

- Ռաֆայել...

Ձայն չկա:

-Նոքար,- ժպտալով նրան դիմեց ընկեր Աշխենը,- ասա ներկա...

Ամիսներ անցան: Մենք սովորեցինք նրա նոր անվանը, հին անունը մոռացվում էր արդեն, երբ մի օր էլ նա դասի եկավ ուռած աչքերով, նստած տեղն էլ լուռ արտասվում էր:

- Ռաֆայել, ի՞նչ է եղել,- անհանգիստ հարցրեց ուսուցչուհին:

- Եկել են, որ տանեն, ինքն էլ չի ուզում գնա, - նրա փոխարեն պատասխանեց Գևորը:

- Ո՞վ, ու՞ր տանեն:

- Իրենց տուն, ծնողները:

Նոքարի հեծկլտոցը վերածվեց հեկեկանքի՝ չեմ ուզում, չեմ գնա, լացի մեջից ստեպ-ստեպ ճչում էր նա:

Լացի ձայնի վրա հավաքվեցին մյուս ուսուցիչները, փորձելով հանգստացնել փոքրիկին, ստիպված նրան տարան ուսուցչանոց, լուր տվեցին Լևոն քեռուն՝ Գևորի հայրիկին:

- Գնանք, գնանք մի վախի, ոչ մեկի ես քեզ չեմ տա, դու իմն ես,-շուտասելուկի պես կրկնում էր հայրացուն և, հիշում եմ, ինչպես գլուխը դրեց Նոքարի գլխին և թաց աչքերը սրբեց տղայի մազերով:

Մայիսի սկզբներն էր, դասերը շուտով պիտի ավարտվեին, և թուրք ծնողները, անհանգիստ, որ տղան միայն հայերեն է խոսում, վերջապես որոշել էին տեր կանգնել նրան և եկել էին տանելու:

Տարան Նոքարին, Գևորը դարձավ անժպիտ, տխուր, ոչ մեկի հետ չէր շփվում և բոլորս հասկանում էինք, որ կարոտում է եղբորը:

...Անցան տարիներ: Նոքարին երբեմն հյուր էին բերում, կարծես նույնն էր, չէր փոխվել, բայց հայերեն խոսում էր արդեն թուրքի նման:

Ամառները, դպրոցական արձակուրդի օրերին, նա գյուղ էր գալիս, մինչև աշուն մնում իր հայ ծնողների հետ և, արդեն առանց լացի ու հուզմունքի, բաժանվում նրանցից:

Հիմա արդեն չեմ հիշում ինչքան շարունակվեց ադրբեջանցի տղայի ու իր հայ ընտանիքի կապը, գյուղն ենք արդեն մոռացել:

Քսաներկու տարի այն չկա, ավելի ճիշտ՝ թուրքի ձեռն է և միայն մեծ փողերի դիմաց թուրքի նկարած և հային վաճառած նկարներում ենք տեսնում ավերակների վերածված մեր տները: Իսկ հայրենակիցներս էլ սփռվեցին աշխարհով մեկ, օտար երկինքների տակ դադար առան, իրենց աստվածատուր աշխատասիրությամբ ու շնորհքով տուն տեղ դրեցին, մեծերին թաղեցին, օտարանուն զավակներ ունեցան և հիմա կյանքից կարծես չեն դժգոհում : Բայց դե հայի բախտ է, մեկ երկու բաժակից հետո սկսում են տխուր երգեր երգել, իրենց հողն ու ջուրը հիշել և գոռգոռալ իրենց լեզուն մոռացող ջահելների վրա;

Նման երկու հայի պատահաբար հանդիպեցի երկու տարի առաջ Երևանում:

Տոնավաճառում բարձր, մեր բարբառով խոսելով հագուստ էին առնում: Հայացքս մի պահ դանդաղեց իրենց կողմը, և դա զգալով նրանցից մեկը նայեց ինձ.

- Զեմլյակ, քեզ վրդեղա՞ն եմ ճընանչում.- հարցրեց:

- Չգիտեմ,- ասի,- մեր լեզվով եք խոսում:

- Կարո՞ղ ա շահումյանցի ես:

- Հա ,դուք է՞լ:

- Հա, ցավդ տանեմ:

Խոսքը խոսք բերեց, պարզվեց մեր հարևան գյուղից են եղել, հիմա Կալինինգրադում են ապրում, գործով են Երևանում: Գնումներ էին արել, աշնանային հով եղանակը տրամադրող էր, և մենք՝ մեր ակունքներին կարոտած մարդու գորովանքով, նստեցինք մոտակա զբոսայգու սրճարանում: Խոսելու ընդհանուր շատ բան ունեինք, հիմնականում, իհարկե կորցրած հայրենիքն էր, ու՞մ են ճանաչում, ո՞վ կա իրենց հետ:

- Գևորին ճնանչու՞մ իր,- հարցրեց զրուցակիցնեիցս մեկը:

- Ո՞ր Գևորին-, հարցրի:

- Լևոնի տղուն: Ոսկի տղա էր, սաղ իրան հարգում ին, հայը, ռուսը, թորքը...

- Թորքը՞, թորքը իրա հետ ին՞չ կապ օներ...

- Դե մեզ մոտ թորքեր էլ շատ կան, հա, նրանցից մեկն էլ իրա ախպեր Ռաֆոն էր:

Ռաֆոն, Ռաֆոն... Նոքարը՝ հիշեցի ես:

- Ախպերացուն էր,- շարունակեց զրուցակիցս.- Թորք էր,ամմա հայից ավելի ջիգյարով: Գաղթից հետո, որ գնացել էինք Կալինինգրադ, մի քանի հայ էինք, հիմնականում շահումյանցիներ: Էդ հետո մեկ մյուսի հետևից եկան, էդքան շատացան: Գևորը հազարափեշա, շնորքով մարդ էր, անմիջապես շրջապատ ստեղծեց, հաջող գործ դրեց, երեխեքին հերթով պսակեց:

- Բա Ռաֆո՞ն.- անհամբեր հարցրի ես:

- Ռաֆոն ի՞նչ, Ռաֆոն հետո եկավ: Մեր գնալուց մի երեք չորս տարի հետո: Ասում են հյուր էր եկել իր ազգակցին ու պատահաբար իմացել Գևորի մասին: Հարցուփորձ էր արել, իմացել, որ իրա ախպերացուն ա: Ինքն էլ էր տեղափոխվել Կալինինգրադ, ընտանիքը չէր հարմարվել, գնացել էր Կրասնոդար, ինքը չէր գնացել, մնացել էր Գևորի կողքը:

Ասում են՝ անպետք տղաներ ուներ, հայի հետ հոր մտերմությունը դուրները չէր գալի:

- Դե ինքն էլ վատառողջ էր էն ծեծից հետո,- շարունակեց մյուս զրուցակիցս:- Ձեր գյուղ էր գնացել, Վերի Շեն: Որ ընտանիքը գնաց, մենակ մնաց, Գևորն ասեց ինչի ես մենակ մնում, ախպերս ես, արի իմ տուն, էս մեծ տունն ու՞մ համար ա: Մի խոսքով, Գևորս նրան տիրություն արեց հարազատ եղբոր պես: Հետո էլ լսեցինք, որ Ռաֆոն Վերին Շեն ա գնացել, Գևորի ծնողների գերեզմանը գտնելու, կարգի բերելու համար: Գնաց ու բոլորիս էլ հետաքրքիր էր, թե նա ինչ լուրերով է հետ գալու մեր գերված հայրենիքից:

Երկար ժամանակ լուր չկար իրենից, մարդը գնաց ու կորավ: Մի տարի հետո միայն մի կերպ իրեն գցեց Կալինինգրադ: Նիհարած, հալից ընկած, հիվանդ: Գնացել էր Գերանբոյ, էնդեղից հասել Վերին Շեն, էլ մնացածը պարզ չի: Ասում են էնտեղ ծեծել են, կիսամեռ փախել ա, ազգականներից մեկը օգնել ա, որ մի կերպ իրեն Կալինինգրադ գցի: Գևորը տեր կանգնեց, իր հարկի տակ պահեց, խնամեց, բայց մեկա՝ երկար չապրեց Ռաֆոն: Գևորն էլ նրան հայերիս գերեզմանում պատվով, թաղեց;

-Գևորն էլ երկու-երեք ամիս առաջ մեռավ, -ավելացրեց առաջին զրուցակիցս:- Տղերքը Ռաֆոյի կողքը թաղեցին...

Մենք երկար զրուցեցինք, շատ մարդկանց հիշեցինք, բայց Նոքարի պատմությունը ինձ ցնցեց:

Մեր գերեզմանոցի վերջին այցելուն որդեգիր թուրքն էր եղել...

12.11.2016թ.

Հայկ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 98

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հող-տարածքը պետության արտաքին ազդեցության ու արժեկշռի հարց է, սրան-նրան բաժանելու բան չէ

Հող-տարածքը պետության արտաքին ազդեցության ու արժեկշռի հարց է, սրան-նրան բաժանելու բան չէ

Ադրբեջանը պետական սահմանի մասին համաձայնագիր ունի միայն ՌԴ-ի հետ։ Մյուս երեք ցամաքային հարևանների՝ Վրաստանի, Հայաստանի Հանրապետության ու Իրանի հետ նման համաձայնագրեր չունի, այսինքն, այդ սահմանները փաստացի կամ պայմանական առկա են, բայց դրանք «միջազգայնորեն ճանաչված» չեն, քանի դեռ չկա «պետական սահմանի մասին» միջպետական համապատասխան համաձայնագիր...

Սոցցանցային գրառումներ

Եվ այդ մարդիկ դարձել են երգ` հնչեղ, կենդանի, հուզիչ ու անբաժան
Եվ այդ մարդիկ դարձել են երգ` հնչեղ, կենդանի, հուզիչ ու անբաժան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին
Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.