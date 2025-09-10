Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան արձագանքել է ՈՒկրաինայի տարածքին, մասնավորապես՝ Կիևին Ռուսաստանի հասցրած հարվածներին։ «Մենք պետք է հավատարիմ մնանք մեր որդեգրած ուղուն՝ ամրացնել ՈՒկրաինայի պաշտպանությունը և ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա՝ լրացուցիչ պատժամիջոցներով և սերտ համագործակցությամբ մեր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ»,- ասել է Կոշտան։               
 
Կոնկրետ հասցեատերեր կան, և նրանց վերաբերմունքն ու գործողությունները անհամատեղելի են Էդուարդ Իսաբեկյանի բարձրարժեք ստեղծագործությունների նկատմամբ

Կոնկրետ հասցեատերեր կան, և նրանց վերաբերմունքն ու գործողությունները անհամատեղելի են Էդուարդ Իսաբեկյանի բարձրարժեք ստեղծագործությունների նկատմամբ
10.09.2025 | 11:23

Շատերի ցանկությունը կատարվեց, այլևս չեք տեսնի այս պատկերը։

Նույնիսկ տառերը հանեցին։

Նպատակ էին դրել վերացնել Էդուարդ Իսաբեկյանի ցուցասրահը և վերջապես հասան դրան։

2013 թվին բացված ցուցասրահը, որտեղ ցուցադրված էին Իսաբեկյանի՝ Երևան քաղաքին նվիրված 28 կտավները, շատ նենգ ձեվով վերացվեց։

Այդ ամենը կատարվեց Հայ Արտի ժամանակավոր տնօրեն Սոնա Հարոթյունյանի ջանքերով, բայց քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Քաղաքապետարանի, որի սեփականությունն են հանդիսանում այդ 28 կտավները։

Զարմացած եմ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի վերաբերմունքից, որի հետ հանդիպել էի, ներկայացրել այն պայմանագիրը, որը պետք է ապահովեր նկարների մշտական ցուցադրությունը։

Խոստացավ, որ կզբաղվի, և ամենը կկարգավորվի, և ահա կարգավորեցին, առանց նույնիսկ ինձ իմաց տալու։ Չեմ ցանկանում պատմել թե իչքան են ինձ խաբել և ցավ պատճառել, բայց ուզածներն ի՞նչ է, ինչու՞ են այսպես վարվում Էդուարդ Իսաբեկյանի աշխատանքների հետ՝ հասկանալ է պետք։

Ընդհանրապես չէի ուզենա, որ այս ամենը քաղաքականացվեր և օգտագործվեր ինչ-որ մարդկանց կողմից ինչ-ինչ նպատակների համար։

Կոնկրետ հասցեատերեր կան, և նրանց վերաբերմունքն ու գործողությունները անհամատեղելի են Էդուարդ Իսաբեկյանի բարձրարժեք ստեղծագործությունների նկատմամբ։

Արամ ԻՍԱԲԵԿՅԱՆ

