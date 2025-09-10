Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.09.2025
 
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան արձագանքել է ՈՒկրաինայի տարածքին, մասնավորապես՝ Կիևին Ռուսաստանի հասցրած հարվածներին։ «Մենք պետք է հավատարիմ մնանք մեր որդեգրած ուղուն՝ ամրացնել ՈՒկրաինայի պաշտպանությունը և ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա՝ լրացուցիչ պատժամիջոցներով և սերտ համագործակցությամբ մեր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ»,- ասել է Կոշտան։               
 
Նորություններ » Եվ ժողովուրդը, ինչպես միշտ, կընտրի «հանցագործ Բարաբբային»

Եվ ժողովուրդը, ինչպես միշտ, կընտրի «հանցագործ Բարաբբային»

Եվ ժողովուրդը, ինչպես միշտ, կընտրի «հանցագործ Բարաբբային»
10.09.2025 | 12:04

TRIPP-ի մասին առաջին միտքը, որ օգոստոսի 8-ից ասել եմ, դա համեմատությունն էր «նոյեմբերի 9–ի» հետ։

Չեմ հիշում որ լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցում եմ շեշտել, որ գալու է մի պահ, որ Ադրբեջանը սկսելու է յուրովի մեկնաբանել «օգոստոսի 8-ի» գործարքը, Հայաստանի իշխանությունները յուրովի և վերջնահաշվարկում կրկին հանգելու ենք նույն խնդրին, ինչ «նոյեմբերի 9–ի» 9-րդ կետի պարագայում, գերիների վերադարձի պարագայում, զորքերի՝ իրենց տեղերում մնալու պարագայում։

Ադրբեջանը TRIPP-ը մեկնաբանելու է որպես միջանցք, դե ինչպես արդեն գիտենք՝ Հայաստանի իշխանությունները իրենց պատռելու են, թե դա միջանցք չի։

Եվ այս ամենի մեջ վատն այն է, որ Հայաստանի իշխանությունների խնդիրը միջանցքի բովանդակության մեջ չի, այլ զուտ անվան։ Որովհետև այդ անունը ժամանակին շահարկեցին հասարակությանը Ռուսաստանի դեմ տրամադրելու համար, իսկ հիմա փորձում են ապացուցել կամ համոզել, որ Արցախը Ադրբեջանին հանձնելով ապահովագրվեցին միջանցքից։

Իսկ վաղը, ցավոք, նույն կերպ կսկսվի հակաամերիկյան քարոզչություն մեկ այլ արկածախնդրության նպատակով։ Որպեսզի խոսքերս մերկապարանոց չհնչեն, բավական է հիշել, թե ինչպես են հիմա էլ Բայդենի վարչակարգին մեղադրում իրենց ձախողած և աղետի հասցրած պետության վիճակի համար, Ջեյմս Օ'Բրայենը վկա․․․

Եվ ժողովուրդը, ինչպես միշտ, կընտրի «հանցագործ Բարաբբային»։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 74

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հող-տարածքը պետության արտաքին ազդեցության ու արժեկշռի հարց է, սրան-նրան բաժանելու բան չէ

Հող-տարածքը պետության արտաքին ազդեցության ու արժեկշռի հարց է, սրան-նրան բաժանելու բան չէ

Ադրբեջանը պետական սահմանի մասին համաձայնագիր ունի միայն ՌԴ-ի հետ։ Մյուս երեք ցամաքային հարևանների՝ Վրաստանի, Հայաստանի Հանրապետության ու Իրանի հետ նման համաձայնագրեր չունի, այսինքն, այդ սահմանները փաստացի կամ պայմանական առկա են, բայց դրանք «միջազգայնորեն ճանաչված» չեն, քանի դեռ չկա «պետական սահմանի մասին» միջպետական համապատասխան համաձայնագիր...

Սոցցանցային գրառումներ

Եվ այդ մարդիկ դարձել են երգ` հնչեղ, կենդանի, հուզիչ ու անբաժան
Եվ այդ մարդիկ դարձել են երգ` հնչեղ, կենդանի, հուզիչ ու անբաժան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին
Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.