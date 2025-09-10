Փաստորեն, ևս մեկ անգամ համոզվում ենք, որ պետական այրերը սկզբից քանդում են մշակութային կոթողները, հետո բացահայտում, որ կոպտագույն սխալներ ունեն նախագծերում և տարիներով կանգ առնում ու լքում պետական հուշարձանը։ Մեր ազգի մեծության՝ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանը քանդելուց առաջ, չէ՞ր կարելի աշխատանքներում գրագետ շինարարներ և կոնստրուկտորներ ընդգրկել, որոնք կասեին, շենքի պատերը կրկնակի հարկեր ավելացնելու ենթակա՞ են, թե՞ ոչ։ Գոնե աղբը տարածքից հեռացրեք, դուք ամոթ ունե՞ք։ 2023-ի սեպտեմբերից քարուքանդ արեցիք թանգարան-ինստիտուտը և հեռացաք։
Հ. Թումանյանի ընտանիքից և հայ ազգից ամաչեք ձեր փնթի ձեռագրի համար։ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանը (Երևան, 1953 թ․-ից) համարվում է Հայաստանի մշակութային կոթողներից մեկը։ Այն պաշտոնապես ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության պետական մշակութային ժառանգության հուշարձանների ցանկում։
Քրիստինա ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Տեսանյութը՝ https://www.youtube.com/watch?v=VJDJ48-gRZk