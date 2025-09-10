Մանրամասն որոնում (արխիվ)
10.09.2025
 
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան արձագանքել է ՈՒկրաինայի տարածքին, մասնավորապես՝ Կիևին Ռուսաստանի հասցրած հարվածներին։ «Մենք պետք է հավատարիմ մնանք մեր որդեգրած ուղուն՝ ամրացնել ՈՒկրաինայի պաշտպանությունը և ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա՝ լրացուցիչ պատժամիջոցներով և սերտ համագործակցությամբ մեր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ»,- ասել է Կոշտան։               
 
Նորություններ » Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանը քանդելուց առաջ, չէ՞ր կարելի աշխատանքներում գրագետ շինարարներ և կոնստրուկտորներ ընդգրկել

Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանը քանդելուց առաջ, չէ՞ր կարելի աշխատանքներում գրագետ շինարարներ և կոնստրուկտորներ ընդգրկել

Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանը քանդելուց առաջ, չէ՞ր կարելի աշխատանքներում գրագետ շինարարներ և կոնստրուկտորներ ընդգրկել
10.09.2025 | 12:31

Փաստորեն, ևս մեկ անգամ համոզվում ենք, որ պետական այրերը սկզբից քանդում են մշակութային կոթողները, հետո բացահայտում, որ կոպտագույն սխալներ ունեն նախագծերում և տարիներով կանգ առնում ու լքում պետական հուշարձանը։ Մեր ազգի մեծության՝ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանը քանդելուց առաջ, չէ՞ր կարելի աշխատանքներում գրագետ շինարարներ և կոնստրուկտորներ ընդգրկել, որոնք կասեին, շենքի պատերը կրկնակի հարկեր ավելացնելու ենթակա՞ են, թե՞ ոչ։ Գոնե աղբը տարածքից հեռացրեք, դուք ամոթ ունե՞ք։ 2023-ի սեպտեմբերից քարուքանդ արեցիք թանգարան-ինստիտուտը և հեռացաք։

Հ. Թումանյանի ընտանիքից և հայ ազգից ամաչեք ձեր փնթի ձեռագրի համար։ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանը (Երևան, 1953 թ․-ից) համարվում է Հայաստանի մշակութային կոթողներից մեկը։ Այն պաշտոնապես ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության պետական մշակութային ժառանգության հուշարձանների ցանկում։

Քրիստինա ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Տեսանյութը՝ https://www.youtube.com/watch?v=VJDJ48-gRZk

