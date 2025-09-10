Իսկ Նա հասարակ ձկնորս էր

Քաղցկեղի պատճառով քայլելու կարողությունը կորցրած երեխան ինքնագիր խնդրեց իր սիրելի գերաստղից։
Անկեղծ ուրախ եմ, որ «հրաշքը» տեղի ունեցավ, և հրաշք հայ փոքրիկի սպասելիքն իրականացավ։
Վստահ եմ, որ շատերս հուզվեցինք տեսանյութը դիտելիս։
Բայց այն նայելուց աչքերիս առաջ անմիջապես մի այլ դեպք հառնեց։
Շուրջ 2000 տարի առաջ ի ծնե քայլել չկարողացող մեկը ինչ-որ բան էր խնդրում մի մարդուց...
Մարդը մոտեցավ նրան ու չտվեց նրա սպասելիքը, այլ ասաց.
- Արծաթ և ոսկի չունեմ, բայց ինչ ունեմ տալիս եմ քեզ... Հիսուսի Քրիստոսի անունով վե՛ր կաց և քայլի՛ր։
Այդ մարդը գերաստղ չէր և ոչ էլ ֆուտբոլային հրաշագործ, Նա հասարակ ձկնորս էր։
Նրան չէին մեծարում։
Նրան հալածում էին։
Վերջում էլ խաչեցին։
Աշխարհն ինչքան զարգացավ, այնքան երազանքները փոքրացան։
Մարդիկ առաջընթաց ապրեցին, հրաշքներն անէացան...
Արտ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ