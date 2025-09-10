Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան արձագանքել է ՈՒկրաինայի տարածքին, մասնավորապես՝ Կիևին Ռուսաստանի հասցրած հարվածներին։ «Մենք պետք է հավատարիմ մնանք մեր որդեգրած ուղուն՝ ամրացնել ՈՒկրաինայի պաշտպանությունը և ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա՝ լրացուցիչ պատժամիջոցներով և սերտ համագործակցությամբ մեր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ»,- ասել է Կոշտան։               
 
Իսկ Նա հասարակ ձկնորս էր
10.09.2025 | 12:42

Քաղցկեղի պատճառով քայլելու կարողությունը կորցրած երեխան ինքնագիր խնդրեց իր սիրելի գերաստղից։

Անկեղծ ուրախ եմ, որ «հրաշքը» տեղի ունեցավ, և հրաշք հայ փոքրիկի սպասելիքն իրականացավ։

Վստահ եմ, որ շատերս հուզվեցինք տեսանյութը դիտելիս։

Բայց այն նայելուց աչքերիս առաջ անմիջապես մի այլ դեպք հառնեց։

Շուրջ 2000 տարի առաջ ի ծնե քայլել չկարողացող մեկը ինչ-որ բան էր խնդրում մի մարդուց...

Մարդը մոտեցավ նրան ու չտվեց նրա սպասելիքը, այլ ասաց.

- Արծաթ և ոսկի չունեմ, բայց ինչ ունեմ տալիս եմ քեզ... Հիսուսի Քրիստոսի անունով վե՛ր կաց և քայլի՛ր։

Այդ մարդը գերաստղ չէր և ոչ էլ ֆուտբոլային հրաշագործ, Նա հասարակ ձկնորս էր։

Նրան չէին մեծարում։

Նրան հալածում էին։

Վերջում էլ խաչեցին։

Աշխարհն ինչքան զարգացավ, այնքան երազանքները փոքրացան։

Մարդիկ առաջընթաց ապրեցին, հրաշքներն անէացան...

Արտ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ

Հող-տարածքը պետության արտաքին ազդեցության ու արժեկշռի հարց է, սրան-նրան բաժանելու բան չէ

Ադրբեջանը պետական սահմանի մասին համաձայնագիր ունի միայն ՌԴ-ի հետ։ Մյուս երեք ցամաքային հարևանների՝ Վրաստանի, Հայաստանի Հանրապետության ու Իրանի հետ նման համաձայնագրեր չունի, այսինքն, այդ սահմանները փաստացի կամ պայմանական առկա են, բայց դրանք «միջազգայնորեն ճանաչված» չեն, քանի դեռ չկա «պետական սահմանի մասին» միջպետական համապատասխան համաձայնագիր...

Եվ այդ մարդիկ դարձել են երգ` հնչեղ, կենդանի, հուզիչ ու անբաժան
Եվ այդ մարդիկ դարձել են երգ` հնչեղ, կենդանի, հուզիչ ու անբաժան

Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
