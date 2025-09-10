Նորարարական նախագիծը կտրուկ նվազեցնում է ծախսերն ու պաշտպանում շրջակա միջավայրը

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Լեհաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարություն է տարածել, որում մեղադրել է Ռուսաստանին՝ ՈՒկրաինայում գտնվող թիրախների վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների ժամանակ իր օդային տարածքը աննախադեպ կերպով խախտելու մեջ։ «Լեհաստանի Զինված ուժերի ենթակայության տակ գտնվող ռեսուրսները մնում են լիովին պատրաստ՝ անհապաղ արձագանքելու համար»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ։               
 
10.09.2025 | 13:00

Չինաստանը կառուցել է աշխարհի խոշորագույն ուղղահայաց գյուղատնտեսության քաղաքը։

1000 ակր տարածք զբաղեցնող այս նախագիծը միանգամայն նոր պատկերացում է տալիս սննդի արտադրության մասին։ Այստեղ բերքն աճեցվում է աշտարակների ներսում՝ հիդրոպոնիկ և կլիմայի վերահսկվող համակարգերով։

Մասնագետների գնահատմամբ՝ նոր մոդելը սպառում է 90 տոկոսով պակաս ջուր և արտադրում ինն անգամ ավելի շատ սնունդ, քան ավանդական ֆերմաները։

Քաղաքը մատակարարում է թարմ մթերք անմիջապես բնակչությանը՝ նվազեցնելով տեղափոխման ծախսերն ու ածխածնային արտանետումները։

Համակարգի հիմքում դրված են վերականգնվող էներգիան և փակ ցիկլով վերամշակման մեխանիզմները, որոնք ապահովում են կայուն և բնապահպանական լուծումներ։ Գիտնականներն ու փորձագետները համոզված են՝ նմանատիպ նախագծերը կարող են դառնալ ապագա սերունդների սննդային անվտանգության կարևոր հիմնասյուն՝ հաշվի առնելով, որ մինչև 2050 թվականը աշխարհի բնակչությունը կհասնի 10 միլիարդի։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

