Ե՞րբ ենք մեր ուժը մեր երկրին ծառայեցնելու

10.09.2025 | 13:09

2025 թ մարտին լույս տեսած Ջոնաթան Էլիոթի

«Հետհաշվարկ» գիրքն եմ կարդում:

Հեղինակը տալիս է համաշխարհային էլիտայի ներկա բուրգի հետևյալ կառուցվածքը.

1 -ին՝ Միապետական ընտանիքների ակումբը,

2 -րդ՝ Վատիկանը,

3 -րդ՝ Հրեական, Հայկական և Լիբանանյան սփյուռքը:

4 -րդ՝ Բանկերի համաշխարհային խորհուրդը:

Հարց՝ համաշխարհային էլիտայի արդի բուրգի կառուցվածքում հստակ

տեղ ունենալով, լիբանանյան սփյուռքն էլ աջակից, ինչու՞ ենք այս օրին:

Կարդացեք ու կտեսնեք, թե Հայ Առաքելական Եկեղեցին ինչու է հենց հիմա՝ Հավաքական Արևմուտք - Ռուսաստան հակամարտության ժամանակ, ոմանց աչքի փուշը դարձել:

Կարդացեք ու կհասկանաք, թե իրենից ինչ ուժ է ներկայացնում մեր եկեղեցին, որպես համասփյուռ ցանցային գործող կառույց:

ՈՒ պարզ կդառնա, թե ՌԴ նախագահ Պուտինն ինչի՞ համար մեր վեհափառին

պետական շքանշանով պարգևատրեց և դա որքան դուր չեկավ ՌԴ հակառակորդներին՝ Արևմուտքին:

Դուր չեկավ նաև Արամ Առաջինին, բայց ոչ որպես Անթիլիասի կաթողիկոս, այլ որպես Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի նախագահ... քանզի նա էլ այդ պաշտոնում լինելով, որոշակի շրջանակների շահեր է սպասարկում (թե չէ Թրամփի շունը կատաղել էր, դեռ Սպիտակ տուն մի կարգին չմտած, զանգեր Արամ կաթողիկոսին):

Ե՞րբ ենք մեր ուժը մեր երկրին ծառայեցնելու:

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

