Հետաքրքիր է իմանալ

Ո՞ր երկիրն է՝ օտար երկրներում բռնի ուժով կառավարություններ հեռացնում և հովանավորում գունավոր հեղափոխությունները։
Ատոմային ռումբը պատերազմի դաշտում կիրառել է միայն՝ ԱՄՆ-ը։
Ո՞վ է հարձակվել Կորեայի վրա՝ ԱՄՆ-ը։
Ո՞վ է հարձակվել Սերբիայի վրա՝ ԱՄՆ-ը։
Ո՞վ է ներխուժել Իրաք՝ ԱՄՆ-ը։
Ո՞վ է ներխուժել Վիետնամ՝ ԱՄՆ-ը։
Ո՞վ է ներխուժել Աֆղանստան՝ ԱՄՆ-ը։
Ո՞վ է ստեղծել «Իսլամական պետությունը» (ISIS)՝ ԱՄՆ-ը։
Ո՞վ է հարձակվել Իրանի վրա՝ ԱՄՆ-ը։
Քարտեզում ներկայացված է, թե ԱՄՆ-ը Երկրորդ համաշխարհայինից հետո որ երկրների վրա է ռազմական հարձակում իրականացրել։
Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ