Լեհաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարություն է տարածել, որում մեղադրել է Ռուսաստանին՝ ՈՒկրաինայում գտնվող թիրախների վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների ժամանակ իր օդային տարածքը աննախադեպ կերպով խախտելու մեջ։ «Լեհաստանի Զինված ուժերի ենթակայության տակ գտնվող ռեսուրսները մնում են լիովին պատրաստ՝ անհապաղ արձագանքելու համար»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ։               
 
Նորություններ » Մեկնարկել է դասական «Ծածկադմփոց» գործողությունը

Մեկնարկել է դասական «Ծածկադմփոց» գործողությունը

Մեկնարկել է դասական «Ծածկադմփոց» գործողությունը
10.09.2025 | 13:34

Նկատելի է դառնում, որ վերջին երկու օրերի ընթացքում բոլոր ուղղություններով ընթանում է Ծիծեռնակաբերդում այլանդակ ու հանցավոր փնթիությամբ իրականացված աշխատանքների ու դրանց հետևանքների պարտակման «Ծածկադմփոց» պլանային գործողությունը:

Մոբիլիզացվել են բոլոր ուժերը:

Աշխատանքներ են տարվում քննադատողներին «ճիշտ ուղու» վրա բերելու համար:

Ժանրի կանոնների համաձայն, ոչ մեկը մեղավոր չի ստեղծված իրավիճակի համար, ամեն ինչ վերահսկելի է ու մեղավորներ պետք չի փնտրել: Գլխավոր ու հիմնական հակափաստարկը սա է. հարցն անհարկի քաղաքականացվում է, իսկ դա խանգարում է աշխատանքներին, հետևաբար անընդունելի է:

Իշխանություններն ու նրանց սպասարկողները բացի կույր ու անմեղսունակ երևալուց, այլ հակափաստարկներ չունեն:

ՈՒշադիր կարդացեք իմ ու մյուս քաղաքացիների մեղադրանքները:

ա) Ասում ենք շինարարական ընկերությունը չի ունեցել համապատասխան լիցենզավորում և փորձ՝ հուշարձաններ հիմնավերանորոգելու համար: Ճիշտ հակառակը, ներգրավված շինարարական ընկերության կողմից իրականացված շատ աշխատանքների որակը վիճելի ու խնդրահարույց են:

բ) Հուշարձանի ապամոնտաժման աշխատանքներն իրականացվել են առանց համապատասխան վերահսկողության, որի արդյունքում հուշարձանին հասցվել է զգալի վնաս, որոշ դեպքերում անվերականգնելի: Այն նույնիսկ վերականգնվելու դեպքում դիտվելու է որպես թերի և ոչ ամբողջական, քանի որ հնարավոր չէ վերականգնել իր նախնական տեսքով ու բնօրինակ հատվածներով:

գ) Տարվող աշխատանքներին ներգրավվել են աշխատանքնային միգրանտներից բաղկացած ոչ որակյալ աշխատուժ, որոնք հաղորդակցության խնդիրներ ունեն և չեն տիրապետում որևէ լեզվի:

դ) Հանցավոր փնթիության արդյունքում իրականացված ապամոնտաժման ու քանդման աշխատանքների ժամանակ լուրջ վնաս են կրել հուշարձանի այն մասերը, որոնք ապամոնտաժման ենթակա չեն եղել, մասնավորապես՝ բազալտե աստիճանները:

ե) Աշխատանքների իրականացման ընթացքում կիրառվել են գործիքներ, որոնց օգտագործումը հուշարձան վերականգնելու ժամանակ անընդունելի է:

զ) Գոյություն ունի աշխատանքների իրկանացման ծավալի ու ֆինանսական հատկացումների չափի անհամապատասխանելիություն, որի հիման վրա կարող ենք մտավախություն հայտնել, որ այստեղ առկա են նաև լրջագույն կոռուպցիոն ռիսկեր:

է) Հանցավոր անփութություն է թույլ տրվել քանդման աշխատանքների մեկնարկից հետո, ԿԳՄՍ-ի ու Հայոց ցեղասպանության թանգարանի կողմից չի իրականացվել համապատասխան վերահսկողություն, չի ահազանգվել անընդունելի եղանակներով տարվող ապամոնտաժման աշխատանքների մասին: Փոխարենը ՀՑԹԻ տնօրեն Էդիտա Գզոյանն ու նախկին փոխտնօրեն Սուրեն Մանուկյանն ամեն կերպ փորձել են ապատեղեկատվություն տարածելով թաքցնել հուշարձանին հասցված վնասի չափերն ու հետևանքները:

Ասացեք խնդրեմ, այս հիմնավորումներում, որտե՞ղ կա քաղաքական համատեքստ ու քաղաքականացում:

Հարցին պատասխանում է հարկատուների գումարներից աշխատավարձ ստացող հեռուստահաղորդավար, ԿԳՄՍ նախարարի ամուսին Պետրոս Ղազարյանը՝ շահերի բախման ու կոռուպցիայի մեջ չմեղադրվելու համար:

Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ

