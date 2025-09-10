Ի՞նչ պետք է անի ընդդիմությունը, որ չի անում

ԱԺ ընտրությունները կարող են անցկացվել արտահերթ, սակայն ընդդիմությունը այժմ պատրաստ չէ դրան։ Ընդդիմությունը չի զբաղվում տեղական,մարզային կառույցների ստեղծմամբ, ամրապնդմամբ։ Անընդհատ, թեկուզ արդարացի կերպով Նիկոլ Փաշինյանին և իշխանությանը քննադատելու փոխարեն հարկ է ներկայացնել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների, խաղաղության հաստատման հայեցակարգ, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանն ընտրողներին կապիտուլյացիան, Ադրբեջանին նոր զիջումները չներկայացնի որպես խաղաղության հաստատում, իսկ դրան ընդդիմացողներին` խաղաղության հակառակորդներ, նոր պատերազմի կողմնակիցներ։
Ընդդիմությունը պարտավոր է հանրությանը ներկայացնել Հայաստանի տնտեսական զարգացման իրական, փաստարկված ծրագիր։ Եթե մտածում եք, որ խորհրդարանում քննադատական ելույթներով շատ քվեներ եք ստանալու, ապա ընտրություններում ձեզ հիասթափություն է սպասում։
Ոսկան Սարգսյան