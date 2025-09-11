Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Լեհաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարություն է տարածել, որում մեղադրել է Ռուսաստանին՝ ՈՒկրաինայում գտնվող թիրախների վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների ժամանակ իր օդային տարածքը աննախադեպ կերպով խախտելու մեջ։ «Լեհաստանի Զինված ուժերի ենթակայության տակ գտնվող ռեսուրսները մնում են լիովին պատրաստ՝ անհապաղ արձագանքելու համար»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ։               
 
Առատորեն բաշխողը

Առատորեն բաշխողը
10.09.2025 | 21:59
Սեպտեմբերի 11
Ես եկա, որպեսզի կյանք ունենան և`
առավել ևս ունենան (Հովհ. Ժ. 10):
Այո, Ես` ձեր Տերը, առատորեն եմ տալիս: Լիառատ, հորդաբուխ, իր ափերից ելնող կյանքը Ես եմ, որ տալիս եմ ձեզ: Ես այս բանի համար եկա:
Կյանքը` հոգու կյանքը, հավիտենական կյանքը, որ բաբախում է ձեր էության մեջ և կենդանություն տալիս ձեր մտքին ու մարմնին:
Առատաձեռն բաշխող:
Արքայական տվող:
Ես եկա, որ մարդիկ կարողանան ինձ հետ տնկակից ապրել:
Ասածս այն կյանքն է, ինչի մասին ակնարկեցի.
«Ես եմ որթատունկը, և դուք ճյուղերը»:
Որթատունկի կենսահյութը իր ճյուղերի մեջ է:
Մեր կյանքը՝ ձեր և Իմ, մեկ են:
ՈՒրեմն երբ կա մտերիմ շփումը, ինչ որ առկա է Իմ բնության մեջ, ձեզ է անցնում ինքնաբերաբար:
Ես եմ սերը, ուրախությունը, խաղաղությունը, զորությունը, ուժը, բժշկությունը, խոնարհությունը, համբերությունը և այն ամենը, որ դուք տեսնում եք Իմ` ձեր Տիրոջ մեջ:
Այս բոլորը դուք առատորեն կունենաք, երբ Իմ կյանքը հոսի ձեր մեջ:
ՈՒրեմն` քաջություն:
Այդ դուք չէ, որ ձեզ սիրող, զորավոր, համբերող կամ խոնարհ եք դարձնում:
Պարզապես դուք շարունակ ապրում եք Իմ մեջ, և Իմ կյանքը կատարում է այդ հրաշալի փոփոխությունները:
