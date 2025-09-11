Աղոթարան
10.09.2025 | 22:00
Տե՛ր իմ Աստված, պաշտպան և փրկիչ,
Բազում են նեղություններն այս աշխարհում,
Բայց վստահ եմ, որ Դու, Տե՛ր, փրկում ես բոլորին, ովքեր հավատով դիմում են Քեզ։
Օրհնիր այս օրը Քո անմոռաց սիրով,
Որամեն մի քայլս լինի ուղիղ և ամուր,
Որ դժվարության միջով անցնելիս էլ չկորցնեմ Քո սերը և խաղաղությունը։
Քանզի չեմ տրտնջում, թե որքան մեծ կարող են լինել դժվարությունները,
Այլ գիտեմ, թե որքան Մեծ ես Դու։
Քո Խաչով ինձ զորացրու,
Քո Խոսքով ինձ առաջնորդիր,
Քո Սուրբ Հոգով ինձ քաջալերիր։
Քանզի Քո հավիտենական սերը իմ ապավենն է` այսօր և միշտ և հավիտյանս։
Ամեն
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
