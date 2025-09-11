Ուղիղ երկու տարի առաջ` 2023թ․ սեպտեմբերի 11-ին, Ավինյան Տիգրանը Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնյաներից պահանջեց․
«Ամեն օր տուգանեք, ավելի շատ տուգանեք»:
Ինչպես տեսնում եք, Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնյաները բարեխղճորեն կատարում են Ավինյան Տիգրանի կարգադրությունը:
Ավինյան Տիգրանի պաշտոնավարումը մշտական չէ:
Ի՞նչ են ասելու քաղաքացիներին «ամեն օր տուգանող, ավելի շատ տուգանող» պաշտոնյաներն Ավինյան Տիգրանի պաշտոնավարումից հետո:
Ասելու են, որ «հրաման են կատարել» այնպես, ինչպես ոստիկանները, քննիչները, դատախազները, դատավորները: Եվ դուք դա տրամաբանական կհամարեք և կներեք նրանց: Չէ՞ որ դուք նույնիսկ Կասյան Սարգսին և Նուրիջանյան Ավիսին եք ներել, վերջիններիս անվամբ փողոցներ անվանակոչել:
Դե, նրանք էլ էին «հրաման կատարում»:
Սա է հայկական իրականությունը:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ