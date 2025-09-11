Մանրամասն որոնում (արխիվ)
11.09.2025
 
Լեհաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարություն է տարածել, որում մեղադրել է Ռուսաստանին՝ ՈՒկրաինայում գտնվող թիրախների վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների ժամանակ իր օդային տարածքը աննախադեպ կերպով խախտելու մեջ։ «Լեհաստանի Զինված ուժերի ենթակայության տակ գտնվող ռեսուրսները մնում են լիովին պատրաստ՝ անհապաղ արձագանքելու համար»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ։               
 
Նորություններ » Հետո կասեն՝ մեզ կոլաբորացիոնիստ մի ասեք

Հետո կասեն՝ մեզ կոլաբորացիոնիստ մի ասեք

Հետո կասեն՝ մեզ կոլաբորացիոնիստ մի ասեք
11.09.2025 | 11:22

Սեփական բանակը քանդողներին ինչպե՞ս չանվանես կոլաբորացիոնիստ` թշնամու հետ համագործակցող։

Եթե Ալիևը կամ Էրդողանը Հայաստանում ո'չ թե միջնորդավորված, այլ ուղիղ իշխանություն ունենային, ապա առաջին բանը, որ կանեին, դա Հայաստանի բանակի թվակազմը աստիճանաբար նվազեցնելն ու բանակի ծախսերը նվազեցնելը կլիներ։

Դրա հետևանքը երկարաժամկետ հեռանկարում կլիներ բանակի մարտունակության նվազումն ու պոպուլյարության չեզոքացումը։

Իսկ հաջորդ և ամենավտանգավոր բանը` բանակի ազգային էությունը ոչնչացնելը կլիներ, որի դեպքում բանակը կվերածվեր Ազգային Բանակից անդեմ հրաման կատարող ուժային միավորի, սովորական վարձկանների։

Ծառայության ժամկետը նվազեցնելու համար սրանց ծափահարողները նույն մարդիկ են, ովքեր մեծ հաճույքով կծափահարեն նաև բանակի զորացրումը, որովհետև իրենց միակ մտածմունքը սեփական որդուն փախցնելն է` դասալքելը, և ո'չ երբեք Հայրենիք պահելը։

Նրանք հարևանների զավակներին մեծ սիրով կուղարկեն մահվան, բայց հենց հերթը իրենց հասնի, կասեն.

«էդ ո՞ւմ երեխու հաշվին ես ուզում երկիր պահես...»:

Նման հայերից պետք է զգուշանալ, նրանք առաջինն են մեջքից հարվածելու։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 117

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

«Խաղաղության խաչմերուկն» ու տնտեսական իրագործելիության սահմանափակումները

«Խաղաղության խաչմերուկն» ու տնտեսական իրագործելիության սահմանափակումները

Սեպտեմբերի սկզբին Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) գագաթաժողովում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ առիթը բաց չթողեց ներկայացնելու «Խաղաղության խաչմերուկ» նախաձեռնությունը։ Այն մեկնաբանվեց որպես նոր հաղորդակցական հարթակ, որը նպատակ ունի կապել Սև, Կասպից, Միջերկրական և Պարսից ծոցերի ենթակառուցվածքային ուղիները...

Սոցցանցային գրառումներ

Նորարարական նախագիծը կտրուկ նվազեցնում է ծախսերն ու պաշտպանում շրջակա միջավայրը
Նորարարական նախագիծը կտրուկ նվազեցնում է ծախսերն ու պաշտպանում շրջակա միջավայրը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին
Ինչ են պատ­րաս­տում «հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ու նրանց արևմ­տ­յան դաշ­նա­կից­նե­րը մեր երկ­րի և ազ­գի գլ­խին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
Քե­ռի Սե­մի խա­ղա­ղա­րար ա­ռա­քե­լու­թ­յու­նը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.