Լեհաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարություն է տարածել, որում մեղադրել է Ռուսաստանին՝ ՈՒկրաինայում գտնվող թիրախների վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների ժամանակ իր օդային տարածքը աննախադեպ կերպով խախտելու մեջ։ «Լեհաստանի Զինված ուժերի ենթակայության տակ գտնվող ռեսուրսները մնում են լիովին պատրաստ՝ անհապաղ արձագանքելու համար»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ։               
 
Հայաստանում կա մեկ հինգերորդ շարասյուն` Նիկոլ Փաշինյանի «Քաղաքացիական պայմանագիրը»

11.09.2025 | 11:34

Այսօր Հանրային հեռուստատեսությունը երանությամբ և հազիվ թաքցվող նախանձով որպես Ադրբեջանի առավելություն քարոզում էր այն, որ այդ երկրում «հինգերորդ շարասյուն չկա»:

Ընդհանրապես ավտորիտար որևէ երկրի համար ցանկացած ռեալ ընդդիմություն «հինգերորդ շարասյուն» է: Փաշինյանը նորից պեղել ա իր պողպատե մանդատի տոմահավկը և կանգնել «պատերազմի կածանի» վրա:

Իրականում Հայաստանում կա մեկ հինգերորդ շարասյուն` Նիկոլ Փաշինյանի «Քաղաքացիական պայմանագիրը», որը դարձել է Իլհամ Ալիևի ձեռքում երկրի անկախության, ինքնիշխանության և ժողովրդավարության ջախջախման գործիք: «Խաղաղության» խաբեության ներքո այդ գործիքը պատրաստվում է Հայաստանում հաստատել ադրբեջանական կարգեր նաև ժողովրդավարության վերացման առումով:

Ադրբեջանը չի ստորագրել խաղաղությունը, որովհետև, ունենալով այդ գործիքը, նա կարող է շարունակել Հայաստանից ստանալ ամեն ինչ` առանց ընդառաջ քայլերի և կորուստների:

Իսկ խաղաղություն չի հաստատվում, որովհետև լուծված չի աշխարհաքաղաքական հավասարակշռության հաստատման խնդիրը` ստեղծված չեն խաղաղության աշխարհաքաղաքական և տնտեսական հիմքերը:

Այս հարցազրույցում (տեսանյութը՝ Հ․Գ․-ում) ներկայացնում եմ խորքային և տևական խաղաղության հաստատման բանաձևը` Հայաստանի դարի գործարքի կայացման միջոցով:

Լևոն ԶՈՒՐԱԲՅԱՆ

Հ․Գ․

Տեսանյութը՝

https://www.youtube.com/watch?v=oNbqqUlpGJE

