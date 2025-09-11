Այսօր Հանրային հեռուստատեսությունը երանությամբ և հազիվ թաքցվող նախանձով որպես Ադրբեջանի առավելություն քարոզում էր այն, որ այդ երկրում «հինգերորդ շարասյուն չկա»:
Ընդհանրապես ավտորիտար որևէ երկրի համար ցանկացած ռեալ ընդդիմություն «հինգերորդ շարասյուն» է: Փաշինյանը նորից պեղել ա իր պողպատե մանդատի տոմահավկը և կանգնել «պատերազմի կածանի» վրա:
Իրականում Հայաստանում կա մեկ հինգերորդ շարասյուն` Նիկոլ Փաշինյանի «Քաղաքացիական պայմանագիրը», որը դարձել է Իլհամ Ալիևի ձեռքում երկրի անկախության, ինքնիշխանության և ժողովրդավարության ջախջախման գործիք: «Խաղաղության» խաբեության ներքո այդ գործիքը պատրաստվում է Հայաստանում հաստատել ադրբեջանական կարգեր նաև ժողովրդավարության վերացման առումով:
Ադրբեջանը չի ստորագրել խաղաղությունը, որովհետև, ունենալով այդ գործիքը, նա կարող է շարունակել Հայաստանից ստանալ ամեն ինչ` առանց ընդառաջ քայլերի և կորուստների:
Իսկ խաղաղություն չի հաստատվում, որովհետև լուծված չի աշխարհաքաղաքական հավասարակշռության հաստատման խնդիրը` ստեղծված չեն խաղաղության աշխարհաքաղաքական և տնտեսական հիմքերը:
Այս հարցազրույցում (տեսանյութը՝ Հ․Գ․-ում) ներկայացնում եմ խորքային և տևական խաղաղության հաստատման բանաձևը` Հայաստանի դարի գործարքի կայացման միջոցով:
Լևոն ԶՈՒՐԱԲՅԱՆ
Հ․Գ․
Տեսանյութը՝
https://www.youtube.com/watch?v=oNbqqUlpGJE