2018-ի Նիկոլը նույնն է, ինչ 2025-ի Արամը

Ինչպես Թուրքիան է հայերի մեջ քրքրել՝ Նիկոլ գտել, որ Հայաստանի դեմ լարի, այնպես էլ Նիկոլն է քահանաների մեջ քրքրել՝ Արամ գտել, որ եկեղեցու դեմ լարի։
Արցախն ու հայկական հարյուրավոր եկեղեցիները հանձնածը սահմանադրությունը, օրենքներն ու միջազգային իրավունքը խախտելով չկարողացավ եկեղեցու դեմն առնել, հիմա մազից քահանա է պոկել, որպեսզի կատարի Ադրբեջանի պահանջը՝ հայ եկեղեցու չեզոքացումը:
Ցանկացած հոգևորական, որն այսքանից հետո ոչ թե ՔՊ-ին է մերժում՝ իրենց կրոնական կազմակերպության ներքին գործերին խառնվելու, իր ավագ եղբայրներին գերի վերցնելու համար, այլ հարվածում է եկեղեցուն, նույն բանն է, ինչ Արցախում հայկական եկեղեցիներ ոչնչացնող Փաշազադեն:
2025 թվականին հայթայթած Արամ քահանան նույն բանն է, ինչ 2018 թվի Նիկոլը:
Ամեն օվկիանոս իր տիղմն ունի:
Բոլոր կրոնական կազմակերպությունների, ազգային փոքրամասնությունների, աթեիստների ու բոլոր խելամիտ քաղաքացիների գործն է Հայաստանն ու եկեղեցին պաշտպանել եղեռնամոլներից:
Իսկ եկեղեցին կարող է զուտ արհամարհել նիկոլական քահանային, թեև եկեղեցու դեմ գրոհը նրանով են անելու:
Հովհաննես ԻՇԽԱՆՅԱՆ